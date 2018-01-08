قررت الحكومة الأردنية، الاثنين، رفع أسعار الخبز اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وبنسبة زيادة وصلت إلى 100% بالنسبة لبعض الأصناف.

وقال يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، في مؤتمر صحافي عقده مساء الإثنين، إنه “بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم فقد ارتفعت أسعار الخبز العربي، المعروف باسم الكماج، من 16 قرشا للكيلو إلى 32 قرشا وبزيادة نسبتها 100%، كما تم رفع أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35 قرشا وبنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا وبنسبة زيادة 66.7%.”.

وأضاف الوزير أنه وبحسب القرار الحكومي سيكون “سريان الأسعار لمدة عام، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغييرها بحسب أسعار القمح عالميا وكلف الإنتاج من أسعار محروقات وغيرها”.

وستقدم الحكومة وفقا للوزير دعما للمواطنين ضمن شرائح معينة ومحدودة الدخل، لكنه لم يحدد مقدار الدعم، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا من قبل لجنة حكومية.

وأشار إلى أن “نسبة الهدر في الخبز تبلغ 65% من قيمة الدعم الموجه للخبز سنويا حيث تذهب لغير الأردنيين أو لغير غايات الخبز”.

وقال الوزير إن “هذا يعني أن دعمنا في العام 2017 كان بحدود 170 مليون دولار، وأن الأردنيين بكل فئاتهم استهلكوا ما يقارب 35% بحدود 64 مليون دولار أو أقل من أصل المبلغ” .