استنكرت الإعلامية الأردنية عروب صبح ما ورد على لسان الضابط في جهاز المخابرات المصرية أشرف الخولي وهو يوجه عددا من الإعلاميين والفنانة يسرا بضرورة إقناع المشاهدين بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية والقائمة على ان القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة بأن ما حدث أكبر انواع الخيانة.

وقالت “صبح” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #تفرق_ايه_القدس_عن_رام_الله ؟ هذا السؤال يوجهه من لمن؟ تخيلوا أين وصلت الخيانة!؟ #خيانة_التاريخ #خيانة_الذاكرة”.

#تفرق_ايه_القدس_عن_رام_الله ؟ هذا السؤال يوجهه من لمن؟ تخيلوا أين وصلت الخيانة!؟ #خيانة_التاريخ #خيانة_الذاكرة — Aroub Soubh عروب صبح (@bataleh) ٨ يناير، ٢٠١٨

كما عبرت عن دهشتها من حديث الضابط مع الفنانة يسرا ورفضه إرسال التعليمات عبر الواتس آب، موضحا بأنهم يفضلون الحديث المباشر.

😰احنا بنفضل الكلام المباشر https://t.co/wW898p4AUC — Aroub Soubh عروب صبح (@bataleh) ٨ يناير، ٢٠١٨

وكانت قناة “مكملين” الفضائية والتي تبث من تركيا، قد نشرت التسريبات الصوتية التي كشفت عنها “نيويورك تايمز” لضابط مخابرات مصري مع إعلاميين حيث اتضح من توجيهاته لهم أن “السيسي” وافق ترامب بشأن قرار “القدس” سرا.

ونشرت القناة مقاطع صوتية لضابط المخابرات أشرف الخولي، مع كل من (الفنانة يسرا والإعلامي سعيد حساسينوالمذيعين عزمي مجاهد ومحمد الغيطي ).

واتضح من التسريب أن دور الإعلامي “عزمي مجاهد” كان تشويه صورة قطر والزعم بأن لها علاقات سرية مع إسرائيل.

كما أمر ضابط المخابرات عزمي مجاهد التحدث بخصوص سيناء، ليؤكد له “مجاهد” في التسريب أن بعض أهالي سيناء عبارة عن “خونة” .

وطالبه ضابط المخابرات بدفع الرأي العام المصري لقبول فكرة تهجير جميع اهالى #سيناء من أرضهم بشكل كامل.