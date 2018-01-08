استنكرت الإعلامية الأردنية عروب صبح ما ورد على لسان الضابط في جهاز وهو يوجه عددا من الإعلاميين والفنانة بضرورة إقناع المشاهدين بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية والقائمة على ان عاصمة لإسرائيل، مؤكدة بأن ما حدث أكبر انواع .

 

وقالت “صبح” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #تفرق_ايه_القدس_عن_رام_الله ؟ هذا السؤال يوجهه من لمن؟ تخيلوا أين وصلت الخيانة!؟ #خيانة_التاريخ #خيانة_الذاكرة”.

كما عبرت عن دهشتها من حديث الضابط مع الفنانة يسرا ورفضه إرسال التعليمات عبر الواتس آب، موضحا بأنهم يفضلون الحديث المباشر.

وكانت قناة “” الفضائية والتي تبث من تركيا، قد نشرت التسريبات الصوتية التي كشفت عنها “نيويورك تايمز” لضابط مخابرات مصري مع إعلاميين حيث اتضح من توجيهاته لهم أن “السيسي” وافق ترامب بشأن قرار “القدس” سرا.
ونشرت القناة مقاطع صوتية لضابط المخابرات أشرف الخولي، مع كل من (الفنانة يسرا والإعلامي سعيد حساسينوالمذيعين عزمي مجاهد ومحمد الغيطي ).

 

واتضح من التسريب أن دور الإعلامي “عزمي مجاهد” كان تشويه صورة والزعم بأن لها علاقات سرية مع .

 

كما أمر ضابط المخابرات عزمي مجاهد التحدث بخصوص سيناء، ليؤكد له “مجاهد” في التسريب أن بعض أهالي سيناء عبارة عن “خونة” .
وطالبه ضابط المخابرات بدفع الرأي العام المصري لقبول فكرة تهجير جميع اهالى #سيناء من أرضهم بشكل كامل.

 