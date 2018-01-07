كعادتها في ممارسة النفاق، وإمعانا للتأكيد بأنها تحولت بوقا لكل ما يصدر عن الحاكم، أشادت هيئة كبار العلماء السعودية بالأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز والخاصة بمنح علاوات للمواطنين لمدة عام بعد أن اشتعلت مواقع التواصل رفضا لرفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه #الأوامر_الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به #المملكة_العربية_السعودية”.

نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه #الأوامر_الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به #المملكة_العربية_السعودية. pic.twitter.com/AMDzxxhFnz — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) January 6, 2018

من جانبهم، شن مغردون كثر هجوما عنيفا على الهيئة مؤكدين بأن ما تمارسه لا يخرج عن النفاق والتطبيل، في حين وصف آخرين دفاعها وإشادتها بحكام “آل سعود” هو دفاع عن خونة.

بطلوا تعريص — خلصانة بعمود خرسانة (@The_Deep_State) January 6, 2018

خائن و علماء منافقين. — SayahAlhashimi (@SayahAlhashimi) January 6, 2018

قمة النفاق — آخر الرجال المحترمين (@azsw123456) January 6, 2018

إلا تستحون على أنفسكم أن كنتم لا تقوون على قول الحق فلا تشهدوا بالباطل أين العدل في من يشتري لوحة الشرك ب 450 مليون دولار ويعطي الف ضعفها جزية ل #ترامب

اتقوا الله في أنفسكم — عبد الحي الادريسي (@IDRISSIZAKI) January 6, 2018

هيئة كبار المنافقين…..سيلعنكم الله والملئكة والناس أجمعون. — Mohammad (@mohammadmisrata) January 6, 2018

خليكم ساكتين احسن يارخوم — t..207 (@_tala_3) January 6, 2018

تبت اياديكم — ghiath al khubby (@ghiathalkhubby) January 6, 2018

ما كذب من أبدع #هيئة_كبار_السفهاء المنافقين — عبد الحي الادريسي (@IDRISSIZAKI) January 6, 2018

الذي يكتب تغريدات #هيئة_كبار_العلماء

هو المدعو #فهد_الماجد

واما اعضائها فليس لهم من الامر شيئ

يغطون في سبات عميق

ولو كان فيهم ذرة من دين او رجولة او خوف من الله لما بقوا في هذه الهيئة المهزلة يوم واحد — كيان (@kaiaaaaan) January 6, 2018

ماتتعبون ولاتملون تطبيل ي هيئه العلماء الموقره ؟!! الى متى هذا الصمت ؟! — Kiyan🎵 (@Kiyan_AL_salem) January 6, 2018

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اصدر فجر السبت، سلسلة أوامر ملكية لامتصاص غضب المواطنين بعد قرارات رفع الأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخراً.

ونصّت الأوامر الملكية، التي أُعلنت بعد ستة أيام من قرار رفع الأسعار، على صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين لهذه السنة، إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة بمبلغ ألف ريال لموظفي الدولة لمدة سنة.

وتضمّنت الأوامر إضافة بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما صدر أمر ملكي بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال سعودي للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحدّ الجنوبي الذي يقاتل الحوثيين.

وستتحمل الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن بدلات المواطنين لمواجهة غلاء المعيشة ستكلف الحكومة أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً.

وكان الشارع السعودي قد شهد موجة من التذمّر والغضب من سلسلة قرارات رفع الأسعار بشكل كبير، خاصة أنه تزامن مع زيادات أخرى شملت غالبية البضائع والخدمات بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي جعل الدولة السعودية تستنفر الوزراء لتبرير القرارات.

وكانت السلطات السعودية قرّرت، الاثنين 1 يناير 2018، رفع أسعار البنزين، بنسب تراوحت بين 82 و126%.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) للتر بدلاً من 0.75 ريال، بزيادة قدرها 82.6%، وسيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بدلاً من 0.90 ريال، بزيادة قدرها 126.6%.

وسيظلّ سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير؛ حيث بقي الأول عند سعر 0.47 ريال للتر الواحد، والثاني عند سعر 0.64 ريال للتر، وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الأسعار تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

وما إن أعلنت الحكومة هذه الأسعار حتى تفجّرت حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للقرار ولـ “سياسات الحكومة السعودية التي تقود المواطنين نحو مزيد من الظروف الاقتصادية السيئة”.

واتّهم مغرّدون مسؤولي السعودية بـ “نهب أموالهم ودفعهم نحو كارثة اقتصادية، بينما هم ينعمون بحياة رغيدة في قصورهم”.