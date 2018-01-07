دخل فريق آرسنال الإنجليزي على الخط لمزاحمة مواطنه فريق ليفربول من أجل الظفر بخدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة التحويلات الشتوية التي تنتهي يوم 31 من يناير الجاري.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن مدرب أرسنال آرسين فينغر، استسلم لرحيل نجمه ألكسيس سانشيز نحو مانشيستر سيتي الذي يريده بقوة، لكن بالمقابل وضع شرطا موقوفا قبل الموافقة على ذلك، ويتمثل في ايجاد بديل مناسب.

وذكرت الصحيفة، أن فينغر حدد النجم الجزائري في صفوف ليستر سيتي رياض محرز كبديل مناسب لنجمه الشيلي المصمم على الرحيل.

بالمقابل لن تكون مهمة فينغر سهلة في الحصول على خدمات محرز الذي يريده فريق ليفربول بقوة، بل إن مختلف التقارير تؤكد على توصل “الردز” لاتفاق مبدئي مع النجم الجزائري، وتبقى بعض التفاصيل فقط قبل الإمضاء على العقد الذي يمتد لأربع سنوات ونصف مقابل 55 مليون يورو.