كشفت مصادر مطلعة بأن نادي ليفربول الإنجليزي أتفق بشكل نهائي مع ليستر سيتي من أجل ضم الجزائري رياض محرز.

وأشارت المصادر لشبكة beIN الإخبارية أن محرز وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى ليفربول لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة قياسية بلغت قيمتها 55 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يخضع النجم الجزائري للكشف الطبي اليوم الأحد، ليرتبط بعقد حتى 2022.

وفي حالة إتمام الصفقة بـ55 مليون يورو فأن رياض محرز سيتخطى محمد صلاح ويصبح أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ.

انتقال محمد صلاح من روما إلى ليفربول جاء بمقابل 42 مليون يورو + 8 متغييرات مما جعله أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ.

وتأتي صفقة انتقال محرز إلى ليفربول – في حالة حدوثها بالفعل – كتعويض لرحيل فيليب كوتينيو والذي انضم رسميا إلى برشلونة.

وكان ليفربول قد دخل بقوة على خط التعاقد مع محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم قبل الماضي، وذلك إلى جانب تشيلسي الذي أبدى بدوره رغبة شديدة في ضم أيقونة الجزائر.

وبدا ليفربول الأقرب لحسم أمر الصفقة لمصلحته لا سيما أنّه كان مخوّلاً لتقديم عرض مادي محترم للغاية في ظل انتعاشة خزينته عقب انتقال نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف برشلونة الإسباني في صفقة قياسية قبل ساعات رجّحت مصادر صحفية بلوغها حاجز الـ 160 مليون يورو.