هاجم الداعية التونسي المعروف الشيخ بشير بن حسن، ما وصفهم بـ”جنود الشيطان” من مشايخ الطغاة الذين يبررون لحكامهم القتل والقمع والتنكيل بشعوبهم، ويقومون بتفصيل الفتاوى الدينية على هوى الحكام.

وخصّ “بن حسن” بالذكر علماء السلطان في مصر وسوريا، أمثال أحمد حسون مفتي بشار الأسد الذي أباح له إبادة الشعب السوري وتدمير الوطن، بفتوى الزور والبهتان التي تقول بأنه حاكم شرعي ولا يجوز الخروج عليه.

وفي مصر أشار الداعية التونسي إلى مفتي مصر وشيوخ السيسي، الذين يصدقون على أحكام الإعدام للمعارضين يوميا بأوامر من السيسي ونظامه الذي أهلك البلاد والعباد.

وأبدى الشيخ بشير تعجبه قائلا: “كيف يستطيع هؤلاء العلماء المنافقين النوم ليلا أو الاستمتاع بطعام أو شراب بعد تصديقه على حكم إعدام شاب مسلم يعلم تمام العلم أنه بريء”

وأضاف أن مثل هؤلاء المشايخ هم جنود الشيطان الذين يزينون للطغاة أعمالهم ويبررون لهم ظلمهم وطغيانهم.

يشار إلى أنه قبل أيام شن الداعية التونسي الشهير بشير بن حسن, هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الكشف عن وثيقة مسربة حول افتعال الأزمة بين الإمارات وتونس بتدبير من أبو ظبي لاستهداف حركة النهضة، واصفا إياها بالخائنة، منذرا لله بأن يشن حربا عليها.