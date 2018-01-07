دفاعا عن السعودية ومواقفها المخزية تجاه القضية الفلسطينية وانبطاحها الكامل للإدارة الامريكية في ظل ولي العهد محمد بن سلمان، شن الباحث والحقوقي الجزائري الغارق بـ”الرز” السعودي أنور مالك هجوما على المنتقدين لموقف المملكة من فلسطين، زاعما بان الطريق إلى فلسطين مفتوحا امام كل من يدعي المقاومة.

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” محذرا من “البعبع” الإيراني الذي لا يفارق مخيلته: ” واهم جدا من يعتقد أن عداءه ل #السعودية وتحريضه عليها سيحميه من #ايران ومشروعها المخرب للعالم الإسلامي فلا توجد دولة سواها لها قدرات فكرية ومؤهلات تاريخية تجعلها رأس حربة التصدي لنظام الملالي الذي تدعمه قوى خفية ترى أن ما يهدد مصالحها القذرة هو تمدد الإسلام واستقرار أوطان المسلمين”.

واهم جدا من يعتقد أن عداءه ل #السعودية وتحريضه عليها سيحميه من #ايران ومشروعها المخرب للعالم الإسلامي فلا توجد دولة سواها لها قدرات فكرية ومؤهلات تاريخية تجعلها رأس حربة التصدي لنظام الملالي الذي تدعمه قوى خفية ترى أن ما يهدد مصالحها القذرة هو تمدد الإسلام واستقرار أوطان المسلمين — أنور مالك (@anwarmalek) January 6, 2018

واضاف في تغريدة أخرى: ” طريق #فلسطين مفتوح أمام كل من يدعي المقاومة فليسارع نحوها ويحررها من الصهاينة أما أن يبقى يولول في وسائل إعلامه مرة بطعن هذا وأخرى بتطبيع ذاك فهذا أكبر دليل على أنه لا يقدم سوى الأقوال الفارغة من أجل تصفية حسابات لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية التي يستغلها في معارك هامشية فقط!”.

طريق #فلسطين مفتوح أمام كل من يدعي المقاومة فليسارع نحوها ويحررها من الصهاينة أما أن يبقى يولول في وسائل إعلامه مرة بطعن هذا وأخرى بتطبيع ذاك فهذا أكبر دليل على أنه لا يقدم سوى الأقوال الفارغة من أجل تصفية حسابات لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية التي يستغلها في معارك هامشية فقط! — أنور مالك (@anwarmalek) January 6, 2018

من جانبها، وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” القطرية، آنيا الأفندي صفعة قوية على وجهه، مؤكدة أن تحرير فلسطين والدفاع عنها شرف سيتسابق عليه الجميع داعية إياه لتحرير نفسه.

وقالت “الأفندي” ردا على تغريدته: ” طريق فلسطين غير معبد حاليا …. بوجود بعض الأنظمة العربية التى تقمع شعوبها لمجرد انها تطالب بالقليل من العدالة الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير وتندد بالفساد ….شعوب مضطهدة…تحتاج لتحرير أنفسها اولا…..حرر نفسك لتتمكن من تحرير غيرك ….الغريق لا ينقذ غريق …يا سيدي”.

طريق فلسطين غير معبد حاليا …. بوجود بعض الأنظمة العربية التى تقمع شعوبها لمجرد انها تطالب بالقليل من العدالة الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير وتندد بالفساد ….شعوب مضطهدة…تحتاج لتحرير أنفسها اولا…..حرر نفسك لتتمكن من تحرير غيرك ….الغريق لا ينقذ غريق …يا سيدي — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 6, 2018

وعاد “مالك” ليرد عليها بالقول: ” قلت بنفسك “بعض الأنظمة”، لنتركها جانباً ونعفي شعوبها من القضية الفلسطينية، لكن أين بقية الأنظمة المستثناة في كلامك والتي لا تقمع شعوبها؟ هذه من يجب عليها أن تحوّل شطارة القول إلى فعل وتعبّد الطريق نحو #فلسطين، أما أن نحمل البعض كل المسؤولية لتبرير عجز البقية فهذه قاصمة يا سيدتي!”.

قلت بنفسك "بعض الأنظمة"، لنتركها جانباً ونعفي شعوبها من القضية الفلسطينية، لكن أين بقية الأنظمة المستثناة في كلامك والتي لا تقمع شعوبها؟

هذه من يجب عليها أن تحوّل شطارة القول إلى فعل وتعبّد الطريق نحو #فلسطين، أما أن نحمل البعض كل المسؤولية لتبرير عجز البقية فهذه قاصمة يا سيدتي! — أنور مالك (@anwarmalek) January 6, 2018

لتصفعه “الأفندي” قائلة: ” الجهاد في سبيل الله للدفاع عن مقدساتنا واعراضنا …شرف يا سيدي …لن يقبل احد ان تعفيه منه …سيتسابق عليه الجميع …هي مسألة وقت ….سترى بعد سنوات كيف سيسقط الكيان الصهيوني…بايدي ابناء امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم….هو وعد الله” .