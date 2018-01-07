في محاولة للدفاع عن نفسه ولتنفيس حالة الغضب التي اجتاحت السعوديين الذين استنكروا إنفاقه للملايين على حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لمونديال “روسيا 2018” في الوقت الذي يعانون الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة ، رد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، على الاتهامات الموجهة له، الأمر الذي أثار سخرية المغردين.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا استصغار عقول متابعيه: ” حفل هيئة الرياضة للمنتخب الأول يضحكني من يقول أنه كلّف ١٠٠ مليون أو ٢٠٠ مليون الحقيقة أن الحفل لم تتجاوز تكلفته ٤ ملايين ريال وتم دفعها من الرعاة هيئة الرياضة لم تدفع ريال واحد أكرر ريال واحد !”.

حفل هيئة الرياضة للمنتخب الأول

يضحكني من يقول أنه كلّف ١٠٠ مليون أو ٢٠٠ مليون

الحقيقة أن الحفل لم تتجاوز تكلفته ٤ ملايين ريال وتم دفعها من الرعاة

هيئة الرياضة لم تدفع ريال واحد

أكرر ريال واحد ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 6, 2018

التغريدة أطلقت موجة سخرية عالية من قبل المغردين الذين اتهموه بأنه يستحمرهم، خاصة وان الحفل حضره شخصيات رياضية عالمية وفنانين من جميع البلاد العربية والإسلامية حيث تكفلت هيئة الرياضة بإحضارهم وإقامتهم وعودتهم.

طال عمرك ع اساس الفنان الواحد يجي لحفل ب5 الاف ريال والكورال 100ريال والفريق اللي بالحفل 100ريال والنجوم اللي جو ب10الاف ريال جو من بلادهم على حسابهم 😂😂😂 — 👑 الملكي👑💙 (@abooudy_7) January 6, 2018

قول قسم !!

ألبرتو كلاورس وخويايه جايين فزعه . — boodi / fy (@aboody49991) January 6, 2018

ورنا اوراق و اثباتات الكلام ماعاد يمشي صرنا واعين — A (@Haizel1989) January 6, 2018

يعني غير أنك طفل تكذب بعد 🤔 ! — أبو مبروك. (@iMuhvmmed) January 6, 2018

اذا بس ٤ مليون بجيب كارلوس لعرسي يصب قهوه — تسويط (@Taswe6) January 6, 2018

هههههههه يعني بتقنعنا إن توتي جاء بألف ريال — الراقي الأخضر 🐊 (@thesniper_9) January 6, 2018

بتقنعنا ان رونالدو والشلة جاين ببلاش 🙄 ابو هنود شايفنا😂 — موضي (@moude000) January 6, 2018

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد احتفلت في شهر ديسمبر/كانون الاول من العام المنصرم بمناسبة تأهُّل المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم 2018م بوجود العديد من اللاعبين العالميين، ومن بينهم ظاهرة الكرة البرازيلية رونالدو وريفالدو ولويس فيغو، إضافة إلى الإسباني كارلوس بويول والأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، وكذلك البرازيلي روبرتو كارلوس ونجم تشيلسي الإنجليزي دروجبا.