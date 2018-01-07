في قصف جبهة من العيار الثقيل للمعارض السعودي السابق (الذي ارتمى في أحضان آل سعود) كساب العتيبي، أعاد ناشطون بتويتر تداول تغريدة قديمة له شن فيها هجوما عنيفا على النظام السعودي وعلى منافقيه والمطبلين له (الذين صار واحدا منهم).

وكان “العتيبي” في تغريدته القديمة التي أعاد النشطاء تداولها ورصدتها (وطن)، قد هاجم النظام السعودي عبر وسم “#نفقة_المطلقة_633_شهريا”.

ودون بتاريخ 15 أغسطس 2014 ما نصه “أبعرف ( 633 ) ريال وش تسوّي اليوم؟. حجم الظُلم أضحى مُخيفاً. تباً لك يا ابن سعود ، وتباً لكل من نافقك وصفّق لك!!. #نفقة_المطلقة_633_شهريا”

أبعرف ( 633 ) ريال وش تسوّي اليوم؟. حجم الظُلم أضحى مُخيفاً. تباً لك يا ابن سعود ، وتباً لكل من نافقك وصفّق لك!!. #نفقة_المطلقة_633_شهريا — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) August 15, 2014

هذه التغريدة وضعت “العتيبي” الذي صار من كبار المنافقين و”المطبلين” لـ آل سعود، في وضع محرج جدا أمام متابعيه الذي شنوا عليه هجوما لاذعا.

والان صار كبير المطبلين — محمد عثمان ابوريدة (@mohamedaburaid1) January 7, 2018

تباً لك يا ابن سعود وتباً لكل من نافقك وصفق لك🙄 @Dr_Kassab pic.twitter.com/DekeQNmU0w — نحو الحرية (@hureyaksa) January 7, 2018

يا كساب اريد التبرير لهذا ( في بداية الأزمة كان كلامك منطقي و موزون و كما تقول هنا " تسدد و تقارب" ) ومع هذا لم يتم اعتقالك ولكن عندما سدد و قارب زياد بن نحيت بمقطع واحد تم سجنه؟؟؟ لماذا لم تسجن مثله؟ pic.twitter.com/u2mwMlsPR0 — إني عبدالله (@Londx77) January 7, 2018

التصفيق ليس حكرا على البشر فقط، فهناك بعض الأنواع من الحيوانات التي تملك هذه القدرة.؟ — 💤 ذكرى 💤 (@az8188za) January 7, 2018

كيف يسجن كساب وهو يعيش في لندن..

مع احترامي لكل المحللين والسياسيين واصحاب الشهادات اقول ان كساب هو افضل نوع مطبل ومنافق شهده التاريخ العربي…وهو ماهر بامتياز في الهروب من النقاشات وبعد الهروب تجد البلوك جاهز…

سبحان الله في خلقه… — *عربي و مسلم* القدس عربية إسلامية* (@Hammamusa) January 7, 2018

ومنذ فترة قريبة تفاجأ النشطاء بمواقع التواصل من الانقلاب المفاجئ للمعارض السعودي السابق الدكتور كساب العتيبي ومهاجمته لقناة “الجزيرة” وقطر التي كان يكيل لها المديح ليل نهار لدرجة أنه سمى ابنه على إسم الأمير تميم أمير دولة قطر.

وبعد تحوله المفاجئ ومنافقته للنظام السعودي ومحمد بن سلمان الذي يبدو أنه أغدق عليه “الرز” ليدعمه بمواقع التواصل، قام “العتيبي” بمسح تغريداته القديمة التي كان يكيل فيها المديح لقطر، لكن النشطاء فضحوه عبر مواقع التواصل ونشروا صورا لهذه التغريدات، ما وضع “العتيبي” في موقف محرج جدا.

وكان “العتيبي” قد تحول فجأة من معارض شرس لـ آل سعود لحليف ومدافع عنهم، ما أثار غضب النشطاء الذين وصفوه بالمنافق و”كاتب تحت الطلب”.

وحاول الدكتور كساب العتيبي في تغريدات سابقة له تبرير موقفه وخداع المتابعين عن سبب تحوله لدعم النظام السعودي الذي كان من أشد معارضيه.

لكن النشطاء رفضوا تبريره الساذج وأمطروا تغريدته بمئات الردود النارية اللاذعة.