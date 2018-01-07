يبدو أن قطر الصغيرة “جدا جدا جدا” كما زعم ولي العهد السعودي، لازالت تؤرق مستشاره بالديوان الملكي سعود القحطاني، الذي يهتم بما يحدث في قطر على مواقع التواصل ويتابع أيضا “الترند القطري” على تويتر باهتمام وترقب.

وفي لحظة غفلة منه دون “القحطاني” تغريدة على صفحته الرسمية، أكدت أن “قطر” الصغيرة تقض مضجعه هو وأركان نظامه لدرجة متابعة كل شاردة وواردة على مواقع التواصل في قطر.

وقال مستشار “ابن سلمان” في تغريدة له رصدتها (وطن) أرفق بها صورة لقائمة الهاشتاغات الأعلى تداولا في قطر:”من يريد الضحك فليتصفح قائمة الترند بقطر. يحاولون رفع الهاشتاق المسئ لقائمة الترند العالمي ويستميتون لإدخال سعوديين فيه لكي يرتفع للترند السعودي ويكتبون بحسابات وهمية سعودية. هذه أحد تكتيكات خلايا عزمي.”

من يريد الضحك فليتصفح قائمة الترند بقطر. يحاولون رفع الهاشتاق المسئ لقائمة الترند العالمي ويستميتون لإدخال سعوديين فيه لكي يرتفع للترند السعودي ويكتبون بحسابات وهمية سعودية.

هذه أحد تكتيكات خلايا عزمي. pic.twitter.com/P8c1X0uYxk — سعود القحطاني (@saudq1978) January 6, 2018

وحاول “القحطاني” من خلال تغريدته التشويش والإلهاء عن مشاهد الغضب التي انتشر بين المواطنين في المملكة، بعد فرض الضرائب وانتشار الفقر والبطالة زاعما وقوف قطر وراء هذه الحملات على تويتر.

لكن السعوديون كانوا له بالمرصاد وأمطروا تغريدته بالردود النارية اللاذعة، مشيرين إلى أن (شماعة قطر) وخدعة إلصاق أي مصيبة بها للتشويش لم تعد تنطلي عليهم.

كل ما طلع هاشتاق يهم المواطن قالو من قطر لحد ينجرف خلفه 🙃 يعني تبون يذبحنا الفقر و نسكت والا كيف — خالد.الجميح (@kq2cz) January 6, 2018

مستشار بالديوان الملكي واكبر همك قطر — – (@Cudiltz) January 6, 2018

وين الدفاع بشخصنة الموضوع على القطريين بكل صغيره وكبيره فشلونا وهم يقولون مشكلة قطر صغيره جداً — – (@Cudiltz) January 6, 2018

صحيح شاركنا اخوانا واهلنا في السعوديه بـ #الراتب_مايكفي_الحاجه

لان الشعب السعودي يستاهل كل خير وان ماوقفنا معه ياقطريين من بيوقف معه انت ؟! ولا تركي بعر؟! ولاالاماراتيين مثلاً طبعا لايا #دليم

لكن تعال الحين علمنا وش سويت انت للشعب السعودي ؟!وصلت معاناته للملك؟!شاركته الهاشتاق؟ — فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) January 6, 2018

عزمي بشارة يشغل منصب مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر ومرحب به بيننا

وفِي حالة إذا أراد الشعب السعودي مبايعته ملكاً للسعودية وتغيير النظام الاساسى للحكم فلا مانع ان يغادر قطر ويتوجه للسعودية لإتمام البيعة فى قصر الحكم فى الرياض

وأسال الله أن يعينه على حمل الأمانة — بن جبر – كعبة المضيوم (@Ibn_qatar_1965) January 7, 2018

يشار إلى أنه بالأمس أيضا وجه الإعلامي القطري عبد الله الوذين صفعة قوية للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني الذي لا يترك مناسبة إلا ويدخل قطر فيها، وهو ما حدث خلال حديثه عن الأوامر الملكية الخاصة بدفع علاوات لمدة عام لموظفي القطاع الحكومي بعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل رفضا لقرارات رفع الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مستغلا الامر لمعايرة قطر بصغر مساحتها: ” #خلايا_عزمي بيدخلون بيوزرات سعودية وهمية ويقولون الزيادة قليلة. قولوا لهم الحمدلله والشكر؛ أوامر اليوم تكلف الدولة أكثر من خمسين مليار سنويا. حوالي 25% من ميزانية قطر. لو حي غرناطة دولة (وهو ضعف مساحتهم) وعندهم ربع غازهم كان بنوا رصيف ذهب والي بعده الماس”.

#كلنا_سلمان_كلنا_محمد #خلايا_عزمي بيدخلون بيوزرات سعودية وهمية ويقولون الزيادة قليلة.

قولوا لهم الحمدلله والشكر؛ أوامر اليوم تكلف الدولة أكثر من خمسين مليار سنويا. حوالي 25% من ميزانية قطر. لو حي غرناطة دولة (وهو ضعف مساحتهم) وعندهم ربع غازهم كان بنوا رصيف ذهب والي بعده الماس — سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018

من جانبه، وجه الإعلامي القطري عبد الله الوذين صفعة قوية لـ”القحطاني” ألجمته من الرد، قائلا: ” لو كان الحجم ذو قيمة لأسعف الثور حجمه أمام الأسد”.