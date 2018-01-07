سادت مواقع التواصل في السعودية حالة من الغضب العارم والنفور، بعد تداول خبر نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي تروج فيه للشذوذ الجنسي علانية دون خوف أو خجل.

“عكاظ” التي تعد أقدم وأكبر صحف المملكة نشرت خبرا قبل ساعات بعنوان “«مثلي» ضمن أفضل 10 ممثلين في 2017”.

ولم يمضي الكثير حتى تصدر هاشتاغ “#عكاظ_تروج_للشذوذ ” قائمة الأعلى تداولا بموقع تويتر في المملكة.

#عكاظ_تروج_للشذوذ ليس بالأمر المستغرب ولا بالجديد أن يروج إعلام آل سعود للشذوذ فقنواتهم التي أسسوها والتي يدعمونها ليست ببعيدة عن عكاظ. مهمة آل سعود تدمير القيم ونشر الإنحلال في بلاد الحرمين وعند الشعوب العربية ومهمة المخذولين والشاذين والمنافقين التطبيل لهم والدفاع عن حكمهم. pic.twitter.com/0avHuBNbOE — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) January 7, 2018

ما اتعضتوا ياعكاظ من الي صار بقوم لوط ؟

الشذوذ حرام الله ارسل عليهم العذاب بسبب افعالهم الشاذة جنسيًا! الغريب الي هنا ناس تتهاون بكلام ربي والغريب اكثر ان اعلامنا يروج لها إلى أين ؟ #عكاظ_تروج_للشذوذ — Faisal S (@FaisaalFa) January 7, 2018

#عكاظ_تروج_للشذوذ

صراحه ما استغرب من صحيفة اشتهرت في الهجوم ع الدين والعلماء والمشايخ ورجال الهيئه وغيرهم وبعض كتابها مشهوره له التشكيك في الدين واهله.

قرات الخبر كامل والله شي يقهر فعلا ترويج للشذوذ(صدق من قال اعلامنا مختطف من الليبراليه والعلمانيه القذرين)

العتب ع المسوولين pic.twitter.com/UxXSXlgz40 — عادل محمد عبد المجيد (@ghamdi_A_D_E_L) January 7, 2018

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الصحيفة، مشيرين إلى أن هذه الأخبار تتحدى ديننا الإسلامي الحنيف، وتتجاوز حدود الأخلاقيات والقيم.

مثل هذه الأخبار التي تحدي ديننا الإسلامي الحنيف، وتتجاوز حدود الأخلاقيات والقيم،

ما الحاجه لنشرها في صحيفة سعوديه وبين شعب ومجتمع مسلم يا عكاظ ؟

ما نفع هذا الخبر لنا وما مردوده علينا؟@OKAZ_online

#عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/dp99rzDfB5 — بنت سعود (@_saudiwoman) January 7, 2018

إلى هذا الحد وصل الانحطاط بإعلامنا!!

يكتبون بصحفنا أخبار الشواذ !!

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#عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/Kq81PtF85I — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) January 7, 2018

#عكاظ_تروج_للشذوذ ولا ننسى حين وصف أحد كُتابها الستر والحجاب بأبشع صورة لتنفير العفيفات منه بتشبيهه بأكياس فحم!!!!! pic.twitter.com/3xO82P5PeA — سعودي (@lemonz26) January 7, 2018

كما لفت بعض النشطاء إلى أن الصحيفة حتى لم تُوْرِد هذا الخبر بصيغة الذم، أو توضح للقارئ قبح هذا الفعل، بل لمعته بخبث وجعلت منه فعل عادي لا يستحق الإنكار!

#عكاظ_تروج_للشذوذ لم تُوْرِد الخبر بصيغة الذم! وأن الغرب

بلغت بهم (انتكاسة الفطرة) مبلغها!

أو توضح للقارئ قبح هذا الفعل! بل لمعته بخبث! وجعلت منه

فعل عادي لايستحق الإنكار! اللهم فانتقم من حثالات الليبراليين

والعلمانيين عملاء الغرب أعداء الدين

فقد فتنوا الشباب في دينهم وأغووهم pic.twitter.com/Qf3mKzackL — صاعق الليبراليين (@saeiq1) January 7, 2018

#عكاظ_تروج_للشذوذ وتغير اسمه من اللواط والفاحشة إلى مصطلح "الحب المثلي"

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تغيير المصطلحات للترويج لها سياسة إعلامية خبيثة قديمة تتجدد!

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#عكاظ_تروج_للشذوذ صحيفة لنشر الشذوذ والترويج له وفي بلاد الحرمين !!؟ هزلت لو ماتوقفت وتحاسبت 😷 — hjran, (@xJicBC1GSaOEE2a) January 7, 2018

وأرفق آخرون عبر الهاشتاغ صورة من موقع “عكاظ” أظهرت تواجد خبر الشذوذ بجانب خبر آخر يحمل صورة الملك سلمان، ما اعتبره ناشطون إهانة بالغة.

#عكاظ_تروج_للشذوذ

في هذه الصورة اهانة لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى بوضع صورته بجوار صورة هذا المثلي القذر . ووزارة الثقافة والاعلام لاحس ولاخبر . pic.twitter.com/iwFL0N5pce — 💙🏆 الملكي 57 🏆💙 (@RQNesURQPeufy9) January 7, 2018

#عكاظ_تروج_للشذوذ

لماذا إعلامنا يحاول تغيير ثقافة المجتمع؟

الجواب.. لأن إعلامنا مخترق ومحتل من الاجانب ومن عينات "سعودية" وافدة لم تندمج و تتقبل ثقافة المجتمع الاصيلة.

يحاولون جلب ثقافات مواطنهم الاصلية.

مجتمعنا وماقبل الاسلام يرفض هذه السلوكيات فكيف الان ونحن مجتمع مسلم. — بدر الحربي 🇸🇦 (@bedro22) January 7, 2018

كل يوم نتفاجأ بانحدار صحافتنا والرقيب الإعلامي في سبات عميق أصبح المثليين والشواذ يتصدرون صحفنا وكأن الأمر طبيعي

#عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/WPU207DTfG — عبدالرحمن المالكي (@a_m_k000) January 7, 2018

ودعا فريق آخر إلى مقاطعة الصحيفة وإلغاء متابعة كل صفحاتها بمواقع التواصل.

#عكاظ_تروج_للشذوذ

تم الغاءالمتابعه

نتمنى من الجميع مقاطعة عكاظ فورا pic.twitter.com/ldaEALTwUr — abusalman (@Abosalman61) January 7, 2018

#عكاظ_تروج_للشذوذ

عندما تُكرم " الطرش " و تعطيه الجنسية وش تتوقع منه غير " التمرد" ، عندما ينقل عاداته الشاذة المخالفة للفطرة و يُعرض نفسه للدعس يجب دعسه 💦💦💦👞👞 pic.twitter.com/vy1lmoCHwe — نوره العسبلي…🌬✨ (@nora_al3sbli) January 7, 2018

اعلامنا المرئي والمقروء والمسموع اصبح مرتعا يجتمع به السفهاء الذين لاهم لهم الا محاربة الدين والعقيده ومحاربة عادات وتقاليد المجتمع #عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/NenKw0dqyo — نواف,ツ (@7_r89) January 7, 2018

يشار إلى الصحيفة السعودية المحسوبة على النظام، والتي تريد تصدير فكرة تحرر المملكة وانفتاحها وفقا لرؤية “ابن سلمان”، قد قامت بحذف الخبر بعد الضجة الواسعة وموجة الغضب التي أحدثها.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.