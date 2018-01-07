تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر كيف ودعت المصابين من الذي تعرضوا لإصابات طفيفة إثر تحطم الستار الزجاجي أثناء مباراة منتخبهم مع منتخب خلال المباراة النهائية لبطولة خليجي 23.

 

ووفقا للفيديو الذي نشره المغرد العماني “أحمد الحسني”، فقد كان في وداعهم عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، في حين تم تخصيص الطائرة الأميرية لنقلهم إلى السلطنة، في لفتة أثارت إعجاب العمانيين وتؤكد على عظمة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

من جانبهم، عبر المغردون العمانيون عن إعجابهم وتقديرهم لهذه اللفتة من امير الكويت، مشيدين أيضا بالشعب الكويتي المضياف، مشددين على أن عمان والكويت وجهان لعملة واحدة، بحسب تعبيرهم.

 

وكان عدد من الجماهير العُمانية قد سقط من المدرجات، الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقا لما أكده مدير خليجي 23.

 

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب خليجي 23، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب “جابر الأحمد الصباح”، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

 

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان عن حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات حتى اللحظة.

 

وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبيا مع المنتخب الإماراتي سلبيا وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.