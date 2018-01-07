تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر كيف ودعت الكويت المصابين من الجماهير العمانية الذي تعرضوا لإصابات طفيفة إثر تحطم الستار الزجاجي أثناء مباراة منتخبهم مع منتخب الإمارات خلال المباراة النهائية لبطولة خليجي 23.

ووفقا للفيديو الذي نشره المغرد العماني “أحمد الحسني”، فقد كان في وداعهم عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، في حين تم تخصيص الطائرة الأميرية لنقلهم إلى السلطنة، في لفتة أثارت إعجاب العمانيين وتؤكد على عظمة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

إنها #الكويت

وداع فخم للجماهير العمانية التي اصيبت في إستاد جابر الأحمد اثناء المباراة النهائية ورجوعهم الى الوطن في الطائرة الأميرية

شكرا بحجم السماء للشيخ صباح شكرا للكويت حكومة وشعباً pic.twitter.com/D4cHHk6Mz2 — AHMED ALHOUSNI 🇴🇲 (@ahmed_alhosni) January 7, 2018

من جانبهم، عبر المغردون العمانيون عن إعجابهم وتقديرهم لهذه اللفتة من امير الكويت، مشيدين أيضا بالشعب الكويتي المضياف، مشددين على أن عمان والكويت وجهان لعملة واحدة، بحسب تعبيرهم.

اهلنا بالكويت أخجلتمونا بكرمكم وحسن اخلاقكم فعلا كما يقال ب مسقط الفوز كويتي ادارة وتنظيم تعامل كريم وحسن خلق اسأل الله لاهلنا بالكويت المحبه كل الرفعة والأمن والسلام حفظكم الله وأدام لكم الكويت آمنة بسلام #منتخبنا_الوطني_العماني #كاس_الخليج_٢٣_عمانية #الكويت #عمان_بطل_خليجي23 — حمد الرحيلي Hmed (@HamedAlRuhaili) January 7, 2018

الكويت و عمان وجهان لعملة واحد:الطيب و الكرم — يقين (@gphrXgQxevumP5y) January 7, 2018

ما غريب على أهل الكرم والجود اهل السلام والمحبة .

شكرا اهل الكويت — A.Alhadrami (@ahmed4alhadrami) January 7, 2018

يستحقون أهل الكويت الاحترام وكرم الضيافة من حكومة وشعب وصغار وكبار 'وموقفها مع المصابين ومتابعة حالتهم ونقلهم إلى السلطنة والله يحفظ أميرها من مكروه ويديم عليهم الأمن والاستقرار — أحمد سالم الجنيبي (@Ahmed_AShikh) January 7, 2018

كلمات الشكر ما توفيكم يا أهل الجود والكرم يأهل الكويت ، قلوبكم صافية نقية ، شكراً صباح الأحمد أمير الإنسانية شكراً سيدي صاحب السمو حفظكم ربي ومتعكم بالصحة والعافية ، نحبكم أهل الكويت — salem alyaqobi (@SalemAlyaqobi) January 7, 2018

ما غريبه على اهلنا في الكويت

شكرا لكم

جزاكم الله خير وسرورا — ايوب الشبلي (@9xJ2HRminMjtoNP) January 7, 2018

وكان عدد من الجماهير العُمانية قد سقط من المدرجات، الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقا لما أكده مدير خليجي 23.

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب خليجي 23، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب “جابر الأحمد الصباح”، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان عن حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات حتى اللحظة.

وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبيا مع المنتخب الإماراتي سلبيا وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.