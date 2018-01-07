قال الدكتور حازم عبدالعظيم الناشط السياسي المُقرب من الفريق أحمد شفيق، إن الأخير تعرض لتهديدات كبيرة في الـ24 ساعة التي وصفها بـ”السوداء” بعد ترحيله من الإمارات إلى مصر.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في إجهاض مُخطط «شفيق» في الترشح للرئاسة لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان الأول يُخطط للسفر إلى أوروبا وأمريكا في رحلة سياسية ثم يعود لمصر مرشحًا في موقف أقوى من الوضع الحالي.

وفي تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال عبد العظيم ” والشيء بالشيء يذكر قبل غلق ملف الفريق شفيق. الإمارات لعبت دور محوري لصالح رجلهم عبد الفتاح السيسي بعد اختطاف وترحيل شفيق بطريقة غير متوقعة اربكت حساباته فكان يخطط لرحلة سياسية في أوروبا وامريكا ثم يعود ل مصر مرشحا في موقف أقوى كثيرا من الوضع الحالي . الامارات وجبت لصالح السيسي “.

والشيء بالشيء يذكر قبل غلق ملف الفريق شفيق. #الامارات لعبت دور محوري لصالح رجلهم عبد الفتاح السيسي بعد اختطاف وترحيل شفيق بطريقة غير متوقعة اربكت حساباته فكان يخطط لرحلة سياسية في اوروبا وامريكا ثم يعود ل #مصر مرشحا في موقف أقوى كثيرا من الوضع الحالي . #الامارات وجبت لصالح السيسي — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) January 7, 2018

وقال في تدوينة سابقة :” وبرضه ارجع واقول لا أحد يعلم كم وخطورة التهديدات التي تعرض لها الفريق شفيق في ال 24 ساعة السوداء بعد ترحيله من الامارات .. رفقا بالرجل .. الشجاعة لها حدود ونسبية تختلف من شخص لآخر في زمن لا أحد يأمن فيه شر النظام»، حسب قوله.