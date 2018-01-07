توفي اليوم الأحد المنشد الديني الكويتي الشاب، مشاري العرادة (35 عامًا) في حادث مروري بالسعودية وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة، بحسب ما ذكر ناشطون وحسابات كويتية عبر “تويتر”.

المنشد الكويتي #مشاري_العرادة توفى في حادث سير في السعوديه وكان في طريقه لاداء مناسك العمرة ، الله يرحمه وعساها خاتمة خير له — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) ٧ يناير، ٢٠١٨

وأثار خبر الإعلان عن وفاة المنشد “العرادة” وهو صاحب الأنشودة الشهيرة “فرشي التراب” حالةً من الحزن بين محبيه ومعارفه على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين نعوه ودعوا له بالرحمة والقبول، فيما تصدر هاشتاغ #مشاري_العراده الأكثر تداولاً عبر “تويتر”.

المنشد #مشاري_العرادة صاحب أنشودة #فرشي_التراب

قبل يومين كتب على صفحته(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)والآن هو بين يدي رب رحيم

اللهم ارحمه رحمة واسعه

وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان

اسمع أنشودته الان وتغالبني الدموع ،كأنه كان يرثي نفسه رحمه الله

اللهم اصلح أعمالنا ، وأحسن خاتمتنا pic.twitter.com/4BDkhXjh1u — يحيى حوى (@yahyahawwa) ٧ يناير، ٢٠١٨

اللهم إن فَرْشه اليوم التراب، قَدِم إليك.. فأكرم ضيافته وارفع منزلته واغفر له وارحمه.. وارزق أهله الصبر والسلوان.

اللهم أبدله داراً خيراً من داره واجعل له في قبره نورا، وضياءً وسرورا.

اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ماصار إليه. #مشاري_العرادة — عبدالله العودة (@aalodah) ٧ يناير، ٢٠١٨

بالأمس كان ينشد فرش التراب واليوم تُنشد له

رحم الله المنشد #مشاري_العرادة اللهم اغفرله وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) ٧ يناير، ٢٠١٨

عرفته مؤمناً، خلوقاً، مثقفاً، متواضعاً، ومحباً للخير. رحمك الله يا #مشاري_العرادة ، وعظم الله أجر أهلك ومحبيك. *المقطع الصوتي هو أول عمل فني لي “أمي فلسطين” دويتو مع المرحوم وكانت فكرته ومبادرة منه بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. pic.twitter.com/2eo1JiWbvf — حمود الخضر Humood (@HumoodAlkhudher) ٧ يناير، ٢٠١٨

صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا….

غادرنا إلى رب رحيم

أسأل الله أن يغفر له ويرحمه

عزاؤنا لأسرته الكريمة

#مشاري_العرادة_في_ذمة_الله — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) ٧ يناير، ٢٠١٨

صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا….

غادرنا إلى رب رحيم

أسأل الله أن يغفر له ويرحمه

عزاؤنا لأسرته الكريمة

#مشاري_العرادة_في_ذمة_الله — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) ٧ يناير، ٢٠١٨

آخر تغريدات مشاري العرادة

وكان المنشد الراحل قد كتب آخر تغريدةٍ له على “تويتر” مُهنئاً سلطنة عمان بفوز منتخبها ببطولة خليجي23، الجمعة، إثر الفوز على منتخب الإمارات في مباراة النهائي التي جمعتهما على استاد جابر في الكويت .

مبروك سلطنة عمان 🇴🇲 — Meshary (@alaradahkw) ٥ يناير، ٢٠١٨

وتسببت تغريدة آخرى للعرادة في ازدياد مشاعر الحزن بعد وفاته، إذ اعتبرها كثيرون مؤشرا على استعداد المنشد الشاب للموت، وتوقعه بقدومه من دون موعد، ودون سابق إنذار.

اللهم ارحم عبدك #مشاري_العرادة واغفر له .. وأعطه ما سألك 💔 pic.twitter.com/4Y99gsfSrg — ناصر الجديع (@naljedai) ٧ يناير، ٢٠١٨

والعرادة هو منشد وإعلامي كويتي من مواليد دولة الكويت 17 /8 /1982، تخرج في جامعة الكويت، كلية الآداب، قسم الفلسفة، كما درس في جامعة الشارقة انتداباً لمدة سنة واحدة.

بعد ذلك عمل العرادة في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، ثم انتقل إلى العمل في القطاع الخاص، ثم انتقل إلى العمل الإعلامي في المجال الخيري والتطوعي لعدة جهات ومؤسسات أهلية وحكومية، آخرها الأمانة العامة للأوقاف – دولة الكويت.

وبدأ المنشد في مجال النشيد وهو في سن الطفولة، وكان أول إصدار شارك فيه عام 1995، واستمر في المشاركة في المهرجانات داخل دولة الكويت وخارجها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وفي بريطانيا وإندونيسيا وأستراليا.

وأصدر العرادة سلسلة يا رجائي الشهيرة، حيث صوّر منها نشيده فرشي التراب على يوتيوب، ولاقت نجاحاً كبيراً وصدى واسعاً في القنوات الفضائية، وكان آخر إصدارات هذه السلسلة هو يا رجائي الرابع.