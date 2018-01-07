بعد ساعات من لجوئه إلى الإمارات وتمتعه بحماية ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، قضت محكمه الجنايات الكويتية بحبس الكاتب الكويتي “فؤاد الهاشم” مدة “7” سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة لدولة قطر.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قدر أمرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بإلقاء القبض على الكاتب والصحفي الكويتي “فؤاد الهاشم” وحبسه على ذمة تهمة الإساءة لقطر وتحريضه على انقلاب عسكري فيها.

وكان فؤاد الهاشم قد أعلن قبيل صدور الحكم في حقه عن لجوئه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتعه بحماية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك قبيل صدور حكم عليه بتهمة الإساءة لقطر.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري تقضي بحبس الكاتب فؤاد الهاشم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة لدولة قطر. pic.twitter.com/izi4fIOY9G — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) January 7, 2018

وقال الهاشم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اليوم صباحا جلسة النطق بالحكم بالقضية المرفوعة ضدى من حمد بن جاسم وبعد ان تدخلت الخارجية القطرية وارسلت مندوبا عنها هو لحدان صقر المهندى !يعنى صارت دولة ضد صحافى!اتوقع ان يصدر ضدى حكم سجن ٥سنوات بتهمة الاساء لقطر التى قال امير الكويت اننا اكثر من تضرر منها!”.

واضاف في تغريدة أخرى، كاشفا لجوئه للإمارات وتمتعه بحماية “ابن زايد”: ” لاول مرة من سنوات انام بهدوء دون ازعاج مندوب محكمة ليبلغنى بشكوى وقضية من حمد بن جاسم او جاسم بودى او عدنان عبدالصمد او عبدالسلام قورة او بشار كيوان او فيصل المسلم او يكيكى!انا الان انام ملء جفونى تحت ظل محمد بن زايد ومحمد بن راشد وخلف الحبتور وكل عيال زايد!”.

وتابع “الهاشم” مكيلا المديح للمغرد المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي قائلا: ” الى الاخ العزيز حمد المزروعى: صدقت حين قلت : الحمدالله على نعمة الامارات !شعرت بها الان حين عشت نعمة الامارات ! متى يحق لنا ككويتيين ان نقول :الحمدالله على نعمة الكويت؟”.