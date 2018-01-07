علق الكاتب والإعلامي ورئيس التحرير السابق لصحيفة “الشرق”، جابر الحرمي، على منح الإمارات اللجوء للكاتب الكويتي فؤاد الهاشم قبيل صدور حكم بحبسه 7 سنوات لتطاوله على قطر واميرها وترويجه لانقلاب عسكري فيها.

وقال “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سبحان الله .. كل الحثالات .. ومن لفضتهم ثورات الشعوب .. والمطلوبين على قضايا الفساد .. والملاحقين قضائيا بسبب جرائم .. والعملاء .. والخونة .. والمرتزقة .. يتواجدون في #الإمارات .. وعاصمتها #أبوظبي ..!”.

سبحان الله ..

كل الحثالات ..

ومن لفضتهم ثورات الشعوب ..

والمطلوبين على قضايا الفساد ..

والملاحقين قضائيا بسبب جرائم ..

والعملاء .. والخونة .. والمرتزقة ..

يتواجدون في #الإمارات ..

وعاصمتها #أبوظبي ..! pic.twitter.com/hJWVcNkYpr — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 7, 2018

وكان فؤاد الهاشم قد أعلن الاحد وقبيل صدور الحكم في حقه عن لجوئه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتعه بحماية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك قبيل صدور حكم عليه بتهمة الإساءة لقطر.

وقال الهاشم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اليوم صباحا جلسة النطق بالحكم بالقضية المرفوعة ضدى من حمد بن جاسم وبعد ان تدخلت الخارجية القطرية وارسلت مندوبا عنها هو لحدان صقر المهندى !يعنى صارت دولة ضد صحافى! اتوقع ان يصدر ضدى حكم سجن ٥سنوات بتهمة الاساء لقطر التى قال امير الكويت اننا اكثر من تضرر منها!”.

واضاف في تغريدة أخرى، كاشفا لجوئه للإمارات وتمتعه بحماية “ابن زايد”: ” لاول مرة من سنوات انام بهدوء دون ازعاج مندوب محكمة ليبلغنى بشكوى وقضية من حمد بن جاسم او جاسم بودى او عدنان عبدالصمد او عبدالسلام قورة او بشار كيوان او فيصل المسلم او يكيكى!انا الان انام ملء جفونى تحت ظل محمد بن زايد ومحمد بن راشد وخلف الحبتور وكل عيال زايد!”.

وتابع “الهاشم” مكيلا المديح للمغرد المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي قائلا: ” الى الاخ العزيز حمد المزروعى: صدقت حين قلت : الحمدالله على نعمة الامارات !شعرت بها الان حين عشت نعمة الامارات ! متى يحق لنا ككويتيين ان نقول :الحمدالله على نعمة الكويت؟”.

يشار إلى أن فؤاد الهاشم من أكثر الكتاب الكويتيين المحرضين على قلب نظام الحكم في قطر وتعيين الشيخ عبد الله علي آل ثاني المقرب من السعودية بديلا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال في تغريدة سابقة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” سوف ازور قطر والتقى بأهلها واتجول بشوارعها بعد زوال الغمة وعودة الشيخ عبدالله بن على حفظه الله منصورا من الله وناصرا لشعبه! هكذا علمنا التاريخ”.