تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، لمواطن سعودي وثق كيف تقوم الحكومة السعودية بسرقة المواطنين بشكل فاحش وبطريقة رسمية عن طريق عدادات المياه والكهرباء.

ويظهر المواطن السعودي مصور المقطع داخل بيته، وهو يتحدث عن الأرقام الفلكية التي بدأت تأتيه بفاتورة المياه التي كانت لا تععدى في السابق 12 ريال.

وبتصوير الرجل للعداد كما يظهر بالفيديو، اتضح أن العداد يعمل دون توقف حتى في حالة عدم استهلاك المياه في أي من صنابير المنزل، مما جعل فاتورة المياه لهذا المنزل تتعدى الـ 4 آلاف ريال، بعدما وصلت إلى 300 ريال بعد زيادة الأسعار.

إنتبهوا يا مواطنين..

هكذا تتم سرقة جيوبكم بشكل فاحش جدا.. وبطريقة رسمية ! المسكين يستغيث ويصرخ: كرّهتونا في وطنا pic.twitter.com/KtCKEmu26n — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 6, 2018

وأكد المواطن السعودي أن اتصل بشركة المياه في المملكة للنظر في مشكلته دون جدوى، موضحا أن الحكومة طالبته بالسداد أولا ثم اللجوء للشكوى، وصرخ مستغيثا “كل جيراني يصيحيون من هذه الفواتير.. كرهتونا في وطنا يا شركة المياه”

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، الجمعة، بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال (268 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، بعد أيام من التذمر من رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أن الملك سلمان أصدر أيضا أمرا ملكيا بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين العاملين في خطوط المواجهة باليمن .

وقضى الأمر الملكي بإضافة بدل غلاء للراتب التقاعدي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وبتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص.

ويأتي الأمر بصرف هذه العلاوات وسط تذمر المواطنين من زيادة أسعار المحروقات وشكاوى الموظفين من ضعف رواتبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية زيادة أسعار البنزين بشكل كبير حيث تراوحت الأسعار الجديدة بين ريالين و1.37 ريال للتر الواحد، في حين كانت تتراوح في السابق بين 0.75 و0.90 ريال.