حظي تصرف أحد لاعبي منتخب سلطنة عُمان، مع مُشجع أصيب في حادثة انهيار الحاجز الزجاجي في استاد جابر بالكويت، الجمعة، بعد تتويج المنتخب العُماني بكأس الخليج إثر فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الإماراتي، بإعجابٍ واسع.

فقد أظهرت صورةٌ تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اللاعب العماني أحمد كانو المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقد رمى بجائزته ليحمل أحد المصابين جراء سقوط الحاجز الزجاجي في استاد جابر الجمعة.

وتوج كانو مع المنتخب العماني بلقب البطولة للمرة الثانية، بعد أن تغلب الفريق على نظيره الإماراتي 5 – 4 بركلات الجزاء الترجيحية إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافى للمباراة النهائية بالتعادل السلبي على ملعب استاد “جابر الأحمد” الدولي.

وأصيب عدد من مشجعي المنتخب العُماني، إثر انهيار جزء من الحاجز الزجاجي في استاد جابر، عد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج.