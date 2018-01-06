دخلت الإعلامية والممثلة السعودية، نصرة الحربي، على خط الساسة والمغردين المحسوبين على النظام الذين دأبوا في الأيام الفائتة على دعم النظام السعودي وتبرير قراراته المجحفة بحق المواطنين والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

لكن الممثلة السعودية كان ظهرت بوصلة نفاق للنظام بنكهة “جديدة” أثارت سخرية وجدل واسع بين النشطاء، حيث بررت قرار رفع أسعار البنزين بأنه سيؤدي لتقليل حوادث التحرش بالفتيات في المملكة.

ودونت “الحربي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل”

لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل — نصره الحربي (@Mlaak23) January 4, 2018

وأثارت تغريدة الممثلة السعودية موجة من الغضب والاستياء بين السعوديين، الذين أمطروها بردود غاضبة وأخرى ساخرة من “سطحيتها” وتعمدها منافقة النظام.

يا ولد وش هالزمن الرخيص، حتى نصرة الحربي تعطينا محاضرات عن البنزين وارتفاعه وعن التحرش، يارب اسالك القيامة ولو كان مصيرنا مجهولًا فهي خيرًا من شر نراه الان. — ليفاندو .. متوتر جدًا (@liva5_) January 4, 2018

انا مدري ابن الكلب كيم رئيس كوريا الشمالية وش ينتظر مايصغط الزر لعنت الله عليه ليوم الدين، اخلص الله يلعنك والله ما فيه سنة ازق من هالسنة خلصنا. — ليفاندو .. متوتر جدًا (@liva5_) January 4, 2018

انتي تردين على نفسك pic.twitter.com/hob1o4LEPI — بدر الشمري (@iBdrSattam) January 5, 2018

صدقيني محد راح يلحقك ويتحرش فيك

لو كان البنزين غالي او رخيص..

فا لا تتكلمين بمعاناة الشعب يكفي اننا نعاني من اشكالك كثير. #حمله_تبليك_المشاهير3 pic.twitter.com/lMGXDqJSlz — حونكش 🎮 (@7oonksh) January 4, 2018

الناس تفكر في عيشتها وفي عيالها وبيتها وهي كل همها زحمة وتحرش ، عزيزتي اذا انتي كذا مفلوته وسامحة لهالشي يصير فهذي مشكلتك ، اتلمي واتستري . مشكلة لما الاشكال دي توصل لمكانة مو مستواها وعلى غير سنع — MR🕊 (@memvx__) January 5, 2018

مادري وش قصتك اي موضوع جديد دخلتي التحرش فيه اخر همنا التحررش ياشاكيرا السعووديه — زياد علي (@mrw7sh07) January 5, 2018

يشار إلى أن موجة غضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات البترولية، ودخضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة، ما أدى لزيادة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالسعودية.

وعبر مغردون عن سخطهم الشديد تجاه إجراءات الحكومة الاقتصادية، التي من المتوقع أن تشهد فرض ضرائب إضافية، علاوة على رفع أسعار الكهرباء بشكل لافت.

ويأتي رفع أسعار الوقود في السعودية بعد أيام من صرف السلطات مبالغ للمواطنين المسجلين في برنامج “حساب المواطن”.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج ضمن رؤية 2030.

ويرى مغردون سعوديون أن رواتبهم لا تغطي حاجاتهم وأنهم يعيشون في فخ القروض التي لم يعودوا قادرين على سدادها.

وأشاروا إلى أن برنامج “حساب المواطن” لن يساعدهم في شيء ما داموا سيدفعون ذلك لاحقا في مشتقات النفط.

واشتكى مغردون من ازدياد معدل البطالة في المملكة، و من أزمة السكن، ودعوا المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وإيقاف إهدار المال العام في مشاريع لن تفيد المواطن البسيط، بحسب قولهم.