دخلت الإعلامية والممثلة ، ، على خط الساسة والمغردين المحسوبين على النظام الذين دأبوا في الأيام الفائتة على دعم وتبرير قراراته المجحفة بحق المواطنين والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض .

 

لكن الممثلة السعودية كان ظهرت بوصلة نفاق للنظام بنكهة “جديدة” أثارت سخرية وجدل واسع بين النشطاء، حيث بررت قرار رفع أسعار البنزين بأنه سيؤدي لتقليل حوادث التحرش بالفتيات في المملكة.

 

ودونت “الحربي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل”

 

 

وأثارت تغريدة الممثلة السعودية موجة من الغضب والاستياء بين السعوديين، الذين أمطروها بردود غاضبة وأخرى ساخرة من “سطحيتها” وتعمدها منافقة النظام.

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن موجة غضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات البترولية، ودخضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة، ما أدى لزيادة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالسعودية.

 

وعبر مغردون عن سخطهم الشديد تجاه إجراءات الحكومة الاقتصادية، التي من المتوقع أن تشهد فرض إضافية، علاوة على رفع أسعار الكهرباء بشكل لافت.

 

ويأتي رفع أسعار الوقود في السعودية بعد أيام من صرف السلطات مبالغ للمواطنين المسجلين في برنامج “حساب المواطن”.

 

ويهدف البرنامج إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج ضمن رؤية 2030.

 

ويرى مغردون سعوديون أن رواتبهم لا تغطي حاجاتهم وأنهم يعيشون في فخ القروض التي لم يعودوا قادرين على سدادها.

 

وأشاروا إلى أن برنامج “حساب المواطن” لن يساعدهم في شيء ما داموا سيدفعون ذلك لاحقا في مشتقات النفط.

 

واشتكى مغردون من ازدياد معدل في المملكة، و من أزمة السكن، ودعوا المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وإيقاف إهدار المال العام في مشاريع لن تفيد المواطن البسيط، بحسب قولهم.

 

 