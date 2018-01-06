تعليقا على فوز منتخب سلطنة عمان على الإمارات في نهائي بطولة كأس الخليج بالكويت، قال المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” إن هذا الفوز جاء بمثابة تحطيم لغرور وكبرياء أبواق النظام الإماراتي.

ودون “مجتهد الإمارات” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ساخرا من أبواق “ابن زايد” على تويتر الذين يتصدرهم وسيم يوسف وحمد المزروعي ما نصه:”مبروك لمنتخب سلطنة عمان الفوز الحمد الله الذى حطم كبرياء و غرور أبواق الدولة .. وسيم يوسف حمد المزروعي ضاحي خلفان

وتابع ساخرا من “عيال زايد”:”وضعية الميت بعد الهزيمة”

مبروك لمنتخب سلطنة عمان الفوز

الحمد الله الذى حطم كبرياء و غرور أبواق الدولة ..

وسيم يوسف

حمد المزروعي

ضاحي خلفان

وضعية الميت بعد الهزيمة — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) January 5, 2018

وعبر وسيم يوسف الداعية الإماراتي المجنس وصبي محمد بن زايد، عن “حزنه الشديد” بعد هزيمة الإمارات ودون في تغريدة له ما نصه “قهرتني يا #عموري 😔 الله يسامحك”

قهرتني يا #عموري 😔 الله يسامحك — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 5, 2018

في إشارة إلى اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن الذي تسبب في هزيمة منتخبه بعد إهداره لضربتي جزاء.

وشهدت تغريدة وسيم يوسف سخرية غير مسبوقة من قبل النشطاء الذي أمطروه بردود “سلخت فروة رأسه”.

يعلك ماتقوم — أنجلينا الكويت (@arabicAngelina_) January 5, 2018

مع دعوتش دعوه من عندي جعلك في دعثور م يقوم ي الداعيه ابو شاحن — آلشايب قطر 🇶🇦🇰🇼 (@Qtri11) January 5, 2018

مع دعواتكم دعوتي

ياعلك تتمنى الموت وما تحصله — نور 💘تميم المجد (@Nor__201) January 5, 2018

مع دعوتكم دعوتي الله يقصف عمرك ياشيخ المنافقين ياابو السيم الأهبل — أيهم (@L1TXargYCtuhhHz) January 5, 2018

مع دعواتكم دعوتي .. بلهجتي المغربية سير الله يلكيها ليك يا أرنوبي🐇"😂

وبلهجتك الأردنية يا شيخ البلاط😎

روح الله ياخذك و ريح العالم

من اشكالك "😂

و باللهجة الإمارتية لي تم تجنيسك بها.. يعلك ربي عبرة لمن يعتبر يا اليمس الأسود في هذا العام اليديد"😆 — ♩✿هند المرابط تبادل❌ (@HIND__M77) January 5, 2018

مبروك لعمان وهارد لك لساحل عمان 😁 — نور #قِطّر🇶🇦💕 (@nurQtr) January 5, 2018

https://twitter.com/justqtr2022/status/949348802733002752

بينما لجأ صبي “ابن زايد” البذئ حمد المزروعي للتشويش على فوز عمان وإخفاء (غيظه وحقده) بعدد من التغريدات “التافهة”، ونشر أخبار عن انهيار الحاجز الزجاجي بالمدرج ووقوع إصابات بين المشجعين.

الحكم كويتي … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 5, 2018

يالله عاد حلها هذا التنظيم اللي حشرتونا عليه اصابات وحالة وفاه … pic.twitter.com/Lmy8z1teQO — حمد المزروعي (@uae_3G) January 5, 2018

الوضع مستوي مثل العانس اللي فرحانة بطلاق جارتها … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 5, 2018

وعلى نفس الخط صار نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المقرب من ولي عهد أبو ظبي، والتزم الصمت ودون تغريدة واحدة “باردة” على مضض هنأ فيها المنتخب العماني.

نبارك للمنتخب العماني حصوله على كأس بطولة الخليج الثالثة والعشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 5, 2018

ثم أخذ في نشر العديد من التغريدات حول المظاهرات في إيران لصرف الأنظار عن هزيمة المنتخب الإماراتي.

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت مساء اليوم.

وتصدر وسم #الامارات_عمان قائمة الأكثر تداولا بتويتر في ساعات قليلة، واشتعل الهاشتاغ أكثر بعد انتزاع العمانيين للقب، وتحول “تويتر” إلى ساحة تهنئة ومباركة لأبناء السلطنة والسلطان قابوس على الفوز الثمين.