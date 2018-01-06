تعليقا على فوز على في نهائي بطولة كأس الخليج بالكويت، قال المغرد الشهير “مجتهد ” إن هذا الفوز جاء بمثابة تحطيم لغرور وكبرياء أبواق النظام الإماراتي.

 

ودون “” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ساخرا من أبواق “ابن زايد” على تويتر الذين يتصدرهم وحمد المزروعي ما نصه:”مبروك لمنتخب الفوز الحمد الله الذى حطم كبرياء و غرور أبواق الدولة ..

 

وتابع ساخرا من “عيال زايد”:”وضعية الميت بعد الهزيمة”

 

 

وعبر وسيم يوسف الداعية الإماراتي المجنس وصبي محمد بن زايد، عن “حزنه الشديد” بعد هزيمة الإمارات ودون في تغريدة له ما نصه “قهرتني يا #عموري 😔 الله يسامحك”

 

 

في إشارة إلى اللاعب الإماراتي  عمر عبدالرحمن الذي تسبب في هزيمة منتخبه بعد إهداره لضربتي جزاء.

 

وشهدت تغريدة وسيم يوسف سخرية غير مسبوقة من قبل النشطاء الذي أمطروه بردود “سلخت فروة رأسه”.

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/justqtr2022/status/949348802733002752

 

بينما لجأ صبي “ابن زايد” البذئ حمد المزروعي للتشويش على فوز عمان وإخفاء (غيظه وحقده) بعدد من التغريدات “التافهة”، ونشر أخبار عن انهيار الحاجز الزجاجي بالمدرج ووقوع إصابات بين المشجعين.

 

 

 

 

وعلى نفس الخط صار نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المقرب من ولي عهد أبو ظبي، والتزم الصمت ودون تغريدة واحدة “باردة” على مضض هنأ فيها المنتخب العماني.

 

 

ثم أخذ في نشر العديد من التغريدات حول المظاهرات في إيران لصرف الأنظار عن هزيمة .

 

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت مساء اليوم.

 

 

وتصدر وسم #الامارات_عمان قائمة الأكثر تداولا بتويتر في ساعات قليلة، واشتعل الهاشتاغ أكثر بعد انتزاع العمانيين للقب، وتحول “تويتر” إلى ساحة تهنئة ومباركة لأبناء السلطنة والسلطان قابوس على الفوز الثمين.