شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حملة تضامنية واسعة مع الداعية السعودي المعروف #غرم_البيشي المعتقل في سجون آل سعود منذ سبتمبر الماضي.

وطالب حساب “معتقلي الرأي” المعني بقضايا حقوق الإنسان وملف المعتقلين السياسيين في المملكة، النظام السعودي بالإفراج عن الداعية غرم البيشي.

وأكد الحساب في تغريدة له بـ”تويتر” عبر موقعه الرسمي، أن الداعية السعودي كان يشجع على الأعمال الخيرية، فزعمت السلطات أنه يجمع أموالاً لتنظيمات إرهابية واعتقلته.

الحرية للشيخ #غرم_البيشي المعتقل منذ أكثر من 3 شهور من دون تهمة .. كان يشجع على الأعمال الخيرية، فزعمت السلطات أنه يجمع أموالاً لتنظيمات إرهابية واعتقلته ..#الحريه_لجميع_المعتقلين pic.twitter.com/Uzl3ygJy9Y — معتقلي الرأي (@m3takl) January 6, 2018

الاعتقال من دون أوامر قضائية أو مسببات قانونية انتهاك لحق الإنسان في الحرية وفي الحياة .. وخرق للمواثيق الدولية.#الحريه_لجميع_المعتقلين — معتقلي الرأي (@m3takl) January 6, 2018

وعبر هاشتاغ “#غرم_البيشي” طالب عدد كبير من النشطاء النظام السعودي إطلاق سراح الداعية الذي عرف عنه الدعوة إلى الله بمنهج وسطي بعيد عن التشدد والتطرف.

اللهم فكَّ أسره اللهم أرجعه لأهله اللهم اجمعه بأحبابه اللهم فرِّج همه ونفِّس كربه يا أرحم الراحمين#غرم_البيشي pic.twitter.com/L57qTfs71X — وطنيون معتقلون (@mtqln) January 5, 2018

من لايتذكر خيمة الشيخ #غرم_البيشي فرج الله عنه، كان له نشاطات واسعة في كل المملكة، حذر الشباب فيها من التطرف والافكار الظلامية .. استثمر طاقات الشباب في خدمة الوطن، كل من يعرفه يشهد له بهذا pic.twitter.com/pJv2GEWdXT — وطنيون معتقلون (@mtqln) January 5, 2018

نصائح الشيخ #غرم_البيشي للشباب ومايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي .. بارك الله في الشيخ وفرج عنه pic.twitter.com/izpJ8D4Xns — وطنيون معتقلون (@mtqln) January 5, 2018

يارب أن تفرج هم غرم البيشي 😭😭😭💚💚💚💙💙🌖🍀🍀🕡🕡↕⬆⬆🌠🔥 — الغلا كله (@gla071) January 6, 2018

ياربالافراج عن من في السجون واهمهم غرم البيشي يارب @goromalbeshe #اوامر_ملكيه — نورهـ (@MatriceV) January 5, 2018

عبدالله الراجح

غرم البيشي

خالد العجمي

إبراهيم القصيمي

أحمد المالكي

محمد الصبحان

هؤلاء هم نجوم الاعلام المحافظ ماعرفناعنهم إلا الصدق والحب لوطنهم ومجتمعهم ومن يشك فيهم يراجع نفسه تاريخهم أبيض وحاضرهم مشرق جزاهم الله خيرا والله يسعدهم مثل ما أسعدونا #احمد_المالكي_مع_الجمهورbf — سماح 💛F💛 (@ssamahfjg) January 4, 2018

ضحكة غرم البيشي الله ينصره ويفك اسره يارب ويرجع لاهله وللقناه 😢 — رغـــد الزهـرانـي🥀. (@ragood1270) January 3, 2018

على غرار ما فعله الطفل “نايف” نجل الشاعر زياد بن نحيت، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” في ديسمبر الماضي، مقطع فيديو لجدة الداعية غرم البيشي، تناشد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإفراج عنه.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهرت جدة “البيشي” حينها، وهي تناشد ولي العهد محمد بن سلمان، الإفراج عن نجلها، المعيل الوحيد لها ولعائلته، على حد قولها.

وأكدت الجدة على أن “البيشي” لم يقترف أي خطأ، متعهدة بألا يخالف تعليمات ولاة أمره.

وكان البيشي اعتقل في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الدعاة والمفكرين والاكاديميين، وعلى رأسهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني.