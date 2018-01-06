قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جميع الدول العربية والإسلامية ستعترف بـ”إسرائيل” وتقيم علاقات معها بمجرد التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية الفرنسية الليلة الماضية إلى أن 55 دولة اتخذت قرارا بذلك خلال مؤتمر في البحرين.

وأضاف الوزير الجبير أن “هنالك مصالح مشتركة للسعودية و”إسرائيل” إلا أنه بسبب انعدام علاقات بين البلدين فلا يمكن الحديث عن محور أمريكي سعودي مصري إسرائيلي في المواجهة مع ايران”.

ومضى الوزير السعودي يقول إن الرياض عارضت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” لكون الأمر يتنافى ومبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل إلى اتفاق دائم. وشدد على ضرورة أن تكون شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، معتبرا أن حل الدولتين هو الأفضل.

ويزور الوزير الجبير باريس حاليا للتحضير لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا نهاية الشهر المقبل.

وفي عمان يجتمع اليوم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية والإمارات والمغرب لبحث قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.