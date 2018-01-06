أعلن الكاتب الصحفي الكويتي الهارب فؤاد الهاشم لجوئه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتعه بحماية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك قبيل صدور حكم عليه بتهمة الإساءة لقطر.

وقال الهاشم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اليوم صباحا جلسة النطق بالحكم بالقضية المرفوعة ضدى من حمد بن جاسم وبعد ان تدخلت الخارجية القطرية وارسلت مندوبا عنها هو لحدان صقر المهندى !يعنى صارت دولة ضد صحافى!اتوقع ان يصدر ضدى حكم سجن ٥سنوات بتهمة الاساء لقطر التى قال امير الكويت اننا اكثر من تضرر منها!”.

اليوم صباحاجلسة النطق بالحكم بالقضية المرفوعة ضدى من حمد بن جاسم وبعد ان تدخلت الخارجية القطرية وارسلت مندوبا عنها هو لحدان صقر المهندى !يعنى صارت دولة ضد صحافى!اتوقع ان يصدر ضدى حكم سجن ٥سنوات بتهمة الاساء لقطر التى قال امير الكويت اننا اكثر من تضرر منها! — فؤاد الهاشم (@Fuad_Alhashem) January 6, 2018

واضاف في تغريدة أخرى، كاشفا لجوئه للإمارات وتمتعه بحماية “ابن زايد”: ” لاول مرة من سنوات انام بهدوء دون ازعاج مندوب محكمة ليبلغنى بشكوى وقضية من حمد بن جاسم او جاسم بودى او عدنان عبدالصمد او عبدالسلام قورة او بشار كيوان او فيصل المسلم او يكيكى!انا الان انام ملء جفونى تحت ظل محمد بن زايد ومحمد بن راشد وخلف الحبتور وكل عيال زايد!”.

لاول مرة من سنوات انام بهدوء دون ازعاج مندوب محكمة ليبلغنى بشكوى وقضية من حمد بن جاسم او جاسم بودى او عدنان عبدالصمد او عبدالسلام قورة او بشار كيوان او فيصل المسلم او يكيكى!انا الان انام ملء جفونى تحت ظل محمد بن زايد ومحمد بن راشد وخلف الحبتور وكل عيال زايد! — فؤاد الهاشم (@Fuad_Alhashem) January 6, 2018

وتابع “الهاشم” مكيلا المديح للمغرد المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي قائلا: ” الى الاخ العزيز حمد المزروعى: صدقت حين قلت : الحمدالله على نعمة الامارات !شعرت بها الان حين عشت نعمة الامارات ! متى يحق لنا ككويتيين ان نقول :الحمدالله على نعمة الكويت؟”.

الى الاخ العزيز حمد المزروعى: صدقت حين قلت : الحمدالله على نعمة الامارات !شعرت بها الان حين عشت نعمة الامارات ! متى يحق لنا ككويتيين ان نقول :الحمدالله على نعمة الكويت؟ — فؤاد الهاشم (@Fuad_Alhashem) January 6, 2018

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أمرت في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي بإلقاء القبض على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية الإساءة إلى قطر.

وجاء قرار المحكمة بحق المتهمَيْن بعد تخلّفهما عن الحضور أمامها في أكثر من جلسة بالقضية. وقد نشر الهاشم عدة تغريدات في تويتر تتهجم على قطر وقيادتها.

يشار إلى أن فؤاد الهاشم من أكثر الكتاب الكويتيين المحرضين على قلب نظام الحكم في قطر وتعيين الشيخ عبد الله علي آل ثاني المقرب من السعودية بديلا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال في تغريدة سابقة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” سوف ازور قطر والتقى بأهلها واتجول بشوارعها بعد زوال الغمة وعودة الشيخ عبدالله بن على حفظه الله منصورا من الله وناصرا لشعبه! هكذا علمنا التاريخ”.