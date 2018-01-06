أثار ظهور المذيعة المصرية في “دويتو” غنائي مع المطرب خلال برنامجها “هنا العاصمة” أثناء احتفالات رأس السنة، سخرية واسعة بمواقع التواصل في .

 

وفي حلقة خاصة من برنامجها “هنا العاصمة” الأسبوع الماضي، استضافت الإعلامية لميس الحديدي المطرب هشام عباس للاحتفال معه ومع الجمهور بالعام الجديد.

 

وفاجأت لميس جمهورها بغنائها دويتو مع هشام عباس.وغنت أغنية “” التي قدمها الفنان فريد الأطرش مع شادية خلال أحداث فيلم “أنت حبيبي”.

 

ولم تكتف لميس بالغناء فقط بل قامت بالتمثيل والأداء الحركي أثناء الأغنية.

 

وأثار أداء “الحديدي” التي تعدت الخمسين من عمرها وصوتها الذي وصفه النشطاء بـ”النشاز” سخرية واسعة بالشارع المصري.

 

 

وانهالت التعليقات الساخرة والردود النارية على المقطع الغنائي للمذيعة المصرية، حتى أن بعض النشطاء سخر منها بتركيب كلمة لزوجها المذيع عمرو أديب أثناء إحدى حلقاته القديمة أظهر فيها انفعالا كبيرا.

 

 

ووصف آخرين صوت لميس الحديدي بأنه “جريمة في حق البشرية”

 

 

 

 

 

وأغنية “يا سلام على حبي وحبك” من كلمات فتحي قورة وألحان فريد الأطرش وقدمت في الأصل بفيلم “أنت حبيبي” الذي أنتج عام 1957 من إخراج يوسف شاهين.