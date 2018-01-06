أثار ظهور المذيعة المصرية لميس الحديدي في “دويتو” غنائي مع المطرب هشام عباس خلال برنامجها “هنا العاصمة” أثناء احتفالات رأس السنة، سخرية واسعة بمواقع التواصل في مصر.

وفي حلقة خاصة من برنامجها “هنا العاصمة” الأسبوع الماضي، استضافت الإعلامية لميس الحديدي المطرب هشام عباس للاحتفال معه ومع الجمهور بالعام الجديد.

وفاجأت لميس جمهورها بغنائها دويتو مع هشام عباس.وغنت أغنية “يا سلام على حبي وحبك” التي قدمها الفنان فريد الأطرش مع شادية خلال أحداث فيلم “أنت حبيبي”.

ولم تكتف لميس بالغناء فقط بل قامت بالتمثيل والأداء الحركي أثناء الأغنية.

وأثار أداء “الحديدي” التي تعدت الخمسين من عمرها وصوتها الذي وصفه النشطاء بـ”النشاز” سخرية واسعة بالشارع المصري.

وانهالت التعليقات الساخرة والردود النارية على المقطع الغنائي للمذيعة المصرية، حتى أن بعض النشطاء سخر منها بتركيب كلمة لزوجها المذيع عمرو أديب أثناء إحدى حلقاته القديمة أظهر فيها انفعالا كبيرا.

و يقولك معندناش تعذيب ممنهج

.

pic.twitter.com/Xhy4l2Yhg8 — Mohamed Ismail (@longlivesegypt) January 4, 2018

ووصف آخرين صوت لميس الحديدي بأنه “جريمة في حق البشرية”

بقلب في أمان الله لقيت جريمة في حق البشرية اغنية " يا سلام على حبي وحبك " دويتو هشام عباس و لميس الحديدي الهو ايه الخرا دة يا جماعة 🌚🐸 — esraa shaban (@esraasha3baan) January 5, 2018

لميس الحديدي تغنى مع هشام عباس “ياسلام علي حبي وحبك” فى رأس السنة pic.twitter.com/8NJOTHtToD — عمرعبدالرحمن 2 (@momar393) January 1, 2018

المخيف فى الفيديو بتاع لميس الحديدى اللى بتغنى فيه ان هى طالعة فيه مبتهجة و سعيدة فعلا عن صدق و اقتناع مش بتمثل مثلا — Ahmed Ibrahim (@Elmariachi82) January 5, 2018

محمد جمال هلال يشيد بأداء لميس الحديدي الغنائي ويقترح عليها ترك السياسة =D

برأيك هل الأفضل للميس مقدمة برامج أم… https://t.co/LcfSycl4Cm — محمد جمال هلال (@gamal_helal) January 5, 2018

وأغنية “يا سلام على حبي وحبك” من كلمات فتحي قورة وألحان فريد الأطرش وقدمت في الأصل بفيلم “أنت حبيبي” الذي أنتج عام 1957 من إخراج يوسف شاهين.