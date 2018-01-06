تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا أظهر طفل مصاب في أمس، الجمعة، باستاد جابر الدولي بالكويت وهو يصرح من المستشفى بأنه كويتي وكان يشجع عمان.

 

وتداول النشطاء المقطع على نطاق واسع، للدلالة على التضامن الكبير وتشجيع بالأمس، ضد منتخب الإمارات حتى من الأطفال في .

 

وأصيب 11 شخصا بجروح طفيفة، أمس الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الـ23 في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون. ​​​​​​​

 

وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب “″، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة سطام السهلي إن 11 شخصا “إصابتهم طفيفة نقلوا إلى المستشفى”، وإنهم أصيبوا بعدما “سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي”.