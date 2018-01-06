تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا أظهر طفل مصاب في انهيار الحاجز الزجاجي أمس، الجمعة، باستاد جابر الدولي بالكويت وهو يصرح من المستشفى بأنه كويتي وكان يشجع عمان.

وتداول النشطاء المقطع على نطاق واسع، للدلالة على التضامن الكبير وتشجيع منتخب سلطنة عمان بالأمس، ضد منتخب الإمارات حتى من الأطفال في الكويت.

فيديو / الطفل الكويتي المصاب بانهيار السور الزجاجي في ستاد جابر محمد جاسم الفودري: أنا كويتي وأشجع عمان.#خليجي٢٣ pic.twitter.com/WW34d36Pia — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) January 5, 2018

وأصيب 11 شخصا بجروح طفيفة، أمس الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الـ23 في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون. ​​​​​​​

وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب “خليجي 23″، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة سطام السهلي إن 11 شخصا “إصابتهم طفيفة نقلوا إلى المستشفى”، وإنهم أصيبوا بعدما “سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي”.