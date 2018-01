يعد السلاح النووي أخطر سلاح من صنع البشر، لأن قنبلة واحدة يمكن أن تدمر جيشا بأكمله أو تزيل مدينة من الوجود.

أورد موقع “نيوكلير سيكرسي” الأمريكي بيانات متوقعة لحجم الدمار الذي تتعرض لها العاصمة الأمريكية واشنطن إذا تم قصفها بقنبلة القيصر النووية الروسية.

وقنبلة القيصر هي قوتها 100 ميغا طن، ويمكنها أن تحرق مدينة بأكملها.

An example of the might of our union; The Tsar Bomba, the largest bomb ever made. pic.twitter.com/3mSwAVfjBN

