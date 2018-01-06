كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق “11” أميرا, نافيا الرواية الذي يحاول النظام ترويجها حول اعتقالهم والذي زعم ان الاعتقال جاء على خلفية الأمر الملكي الذي صدر بإيقاف تسديد فواتير المياه والكهرباء في قصور الأمراء على حساب الدولة.

وأشار “مجتهد” الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، في تغريدة له إلى أن السبب الحقيقي لاعتقال هؤلاء الأمراء يرجع إلى شعور “ابن سلمان” وخوفه من بداية تمرد داخل العائلة المالكة.

ودون في تغريدته معلقا على الخبر الذي نشرته “سبق” عن اعتقال الأمراء ما نصه:” هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.”

وتابع “محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة”

هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.

محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبةhttps://t.co/TYnlq31yDN — مجتهد (@mujtahidd) January 6, 2018

وكان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد أشار في تغريدات له، بالأمس، إلى اعتقال عدد جديد من الأمراء بعيدا عن قضايا الفساد.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية نشرت صباح اليوم، خبرا يفيد بإلقاء القبض على 11 أميرًا سعوديًا بعد اعتراضهم على قرارين اتخذهما النظام خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن الأمراء الـ 11، كانوا يطالبون بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الدولة الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وتابعت وفقا لنص الخبر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل ، وتم القبض عليهم ، يتزعمهم الأمير (س.ع. س) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم.