كشف الإعلامي الإماراتي ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية وقناة “ياس”، يعقوب السعدي عن قيام المنتخب الإماراتي بحضور ما أسماها “حفلات ماجنة” قبل مباراته مع المنتخب العماني في المباراة النهائية ضمن تصفيات “خليجي 23” التي أقيمت في الكويت، والتي فاز بها المنتخب العماني بركلات الترجيح، مرجعا الخسارة لهذا الامر.

وقال “السعدي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حين يكون لدينا لاعبين غير مسئولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه …وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث”.

حين يكون لدينا لاعبين غير مسئولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه …وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) January 6, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كل هذه الجماهير التى تجمعت من كل الامارات وشجعت بكل تفاني واخلاص وكل هذا الاهتمام الرسمي الذي حصل عليه المنتخب واللاعبين ضرب به لاعبين شهيرين عرض الحائط واستمتعوا بسهرة حلوة حتى الصباح ..فكان الجزاء وضاعت ضربات الجزاء وعادت الجماهير حزينة …خسارة على النجوم”.

كل هذه الجماهير التى تجمعت من كل الامارات وشجعت بكل تفاني واخلاص وكل هذا الاهتمام الرسمي الذي حصل عليه المنتخب واللاعبين ضرب به لاعبين شهيرين عرض الحائط واستمتعوا بسهرة حلوة حتى الصباح ..فكان الجزاء وضاعت ضربات الجزاء وعادت الجماهير حزينة …خسارة على النجوم — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) January 6, 2018

وتابع قائلا: ” يجب #التحقيق فورا لمعرفة أين سهر بعض لاعبينا ليلة المباراة النهائية بالكويت وماذا كانوا يفعلون استعدادا للنهائي …لا تبحثوا عن أسباب اخرى لخسارة درامية لبطولة كانت في يدنا أضاعها لاعبين ليس لديهم ذرة احساس …”.

يجب #التحقيق فورا لمعرفة أين سهر بعض لاعبينا ليلة المباراة النهائية بالكويت وماذا كانوا يفعلون استعدادا للنهائي …لا تبحثوا عن أسباب اخرى لخسارة درامية لبطولة كانت في يدنا أضاعها لاعبين ليس لديهم ذرة احساس … — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) January 6, 2018

واختتم “السعدي” تدويناته قائلا: ” النجومية قبل كل شيء التزام خلق وسلوك وحين يتجرد لاعب أو اثنين من فهم وادراك معاني وقيم مسئولية اللون والشعار والجمهور فلتذهب النجومية الى الجحيم فدمعة طفلة رايتها على باب الاستاد بكل تاريخ اَي لاعب مهما كان لابد من #التحقيق في ما وراء ضياع ضربات الجزاء”.

النجومية قبل كل شيء التزام خلق وسلوك وحين يتجرد لاعب أو اثنين من فهم وادراك معاني وقيم مسئولية اللون والشعار والجمهور

فلتذهب النجومية الى الجحيم فدمعة طفلة رايتها على باب الاستاد بكل تاريخ اَي لاعب مهما كان

لابد من #التحقيق في ما وراء ضياع ضربات الجزاء — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) January 6, 2018

وكان المنتخب العماني قد توج يوم، الجمعة،في العاصمة الكويت بلقبه الخليجي الثاني في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الإماراتي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.