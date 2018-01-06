كشف الإعلامي الإماراتي ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية وقناة “ياس”، يعقوب السعدي عن قيام بحضور ما أسماها “حفلات ماجنة” قبل مباراته مع في المباراة النهائية ضمن تصفيات “” التي أقيمت في ، والتي فاز بها بركلات الترجيح، مرجعا الخسارة لهذا الامر.

وقال “السعدي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حين يكون لدينا لاعبين غير مسئولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه …وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كل هذه الجماهير التى تجمعت من كل الامارات وشجعت بكل تفاني واخلاص وكل هذا الاهتمام الرسمي الذي حصل عليه المنتخب واللاعبين ضرب به لاعبين شهيرين عرض الحائط واستمتعوا بسهرة حلوة حتى الصباح ..فكان الجزاء وضاعت ضربات الجزاء وعادت الجماهير حزينة …خسارة على النجوم”.

وتابع قائلا: ” يجب #التحقيق فورا لمعرفة أين سهر بعض لاعبينا ليلة المباراة النهائية بالكويت وماذا كانوا يفعلون استعدادا للنهائي …لا تبحثوا عن أسباب اخرى لخسارة درامية لبطولة كانت في يدنا أضاعها لاعبين ليس لديهم ذرة احساس …”.

واختتم “السعدي” تدويناته قائلا: ” النجومية قبل كل شيء التزام خلق وسلوك وحين يتجرد لاعب أو اثنين من فهم وادراك معاني وقيم مسئولية اللون والشعار والجمهور فلتذهب النجومية الى الجحيم فدمعة طفلة رايتها على باب الاستاد بكل تاريخ اَي لاعب مهما كان لابد من #التحقيق في ما وراء ضياع ضربات الجزاء”.

وكان المنتخب العماني قد توج يوم، الجمعة،في العاصمة الكويت بلقبه الخليجي الثاني في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الإماراتي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 