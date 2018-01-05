احتفالات في قطر بعد فوز منتخب سلطنة عمان بكأس خليجي23

تفاعل الشعب القطري بشكل كبير جدا مع فوز منتخب سلطنة عمان في مباراة كأس الخليج النهائية على الإمارات وانتزاعه للقب، وشهدت الدوحة تجمعات على الكورنيش ومسيرات حاشدة احتفالا بفوز المنتخب العماني.

ونشر قطريون بتويتر العديد من الصور والمقاطع المصورة، التي أظهرت تجمعات كبيرة للقطريين ومسيرات بالسيارت على كورنيش الدوحة احتفالا بفوز “أبناء قابوس”.

احتفالات الشعب القطري في سيلين بمناسبه فوز منتخب سلطنه عمان ببطوله الخليج ❤️🇶🇦 #الامارات_عمان 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🏆 pic.twitter.com/Oef0hqQI7Y — يوسف بن آحمد 🇶🇦 (@Q6ri_Y) ٥ يناير، ٢٠١٨

من كورنيش الدوحة أفراحنا مستمرة من عمان pic.twitter.com/iBjNTzCEwp — عبدالله المطوع الأشراف (@abdullamutawaa) ٥ يناير، ٢٠١٨

فرحتنا في كورنيش الدوحه مع اخوننا العمانيين بالفوز بكأس الخليج 🇴🇲🇶🇦❤️🤝 #خليجي23 #عمان_بطل_خليجي_23 pic.twitter.com/WQdrw71Axj — عيسى ارحمه الكواري ⓬🇶🇦 (@essabinarhama) ٥ يناير، ٢٠١٨

احتفالات قطرية عمانية الان في كورنيش الدوحة pic.twitter.com/eG7muQA3sA — Nayef 🇶🇦🇰🇼 (@NayefALEmadi_) ٥ يناير، ٢٠١٨

كما عبر العديد من القطريين في تغريداتهم عن فرحتهم العارمة، بعد فوز منتخب السلطنة على منتخب الإمارات وانتزاع اللقب للمرة الثانية.

وبعض القطريين ربطوا المباراة بالأزمة الأخيرة، وعلقوا ساخرين أن سلطنة عمان أطاحت بدول الحصار كلها من البطولة.

ياأهل عمان ، أهل قطر بلغوني أزف لكم التهاني والتبريكات.

وأنتم تستحقون الكأس.

خليجي ٢٣ — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) ٥ يناير، ٢٠١٨

فوز عمان بكاس الخليج والله كنه فوز قطر

فرحنا للناس الشرفاء ، يستاهل الشعب العماني شعب محترم وخلوق ومؤدب .

كل المحترمين افرحوا بفوز عمان . — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) ٥ يناير، ٢٠١٨

مباشر من دول الحصار

بعد فوز عمان وفرحة شعب قطر pic.twitter.com/c9JUbhIheS — Nasser khan (@nasser19999) ٥ يناير، ٢٠١٨

#سلطنة_عمان تستحق

لقب #خليجي23

وكلنا سعداء بهذا الفوز الكبير

والذي تحقق بعد أداء رائع وبطولي من أسود عمان#قطر pic.twitter.com/kLrtdF8w48 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٥ يناير، ٢٠١٨

ونجح المنتخب العماني الأول لكرة القدم في التغلب على نظيره الإماراتي والتتويج بكأس بطولة خليجي 23 ، والتي أقيمت الجمعة على استاد الجابر الأحمد في دولة الكويت .

المنتخب العماني حقق الفوز واقتنص الكأس عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد إهدار لاعب الإمارات عمر عبدالرحمن الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده، بعدما أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90 من زمن المباراة المثيرة.

وتوج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل لنهائي البطولة بعد التغلب على منتخب العراق.