جاء في كتاب “نار وغضب” لمايكل وولف الذي نشر الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ من هم حوله أن الرياض ستمول وجودا عسكريا أميركيا جديدا في السعودية ليحل محل القيادة الأميركية الموجودة في قطر.

وبحسب الكتاب، تجاهل ترامب نصيحة فريقه للسياسة الخارجية، وتحداها خلال وجوده في الرياض في مايو/أيار الماضي، عندما منح السعودية موافقته على ممارسة “البلطجة” على قطر.

وذكر وولف أيضا في كتابه أن السعودية أنفقت على سهرة رقصة السيف لترامب وعائلته بالرياض 75 مليون دولار.

وذكر ترامب أنه سيحدث أكبر اختراق في التاريخ على صعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقال إنه سيغير اللعبة بشكل كبير وغير مسبوق.

ونقل الكتاب كلاما لمستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون عما سمي بصفقة القرن قائلا إن ترامب يوافق عليها تماما، وأضاف بانون أن الضفة الغربية ستكون للأردن وقطاع غزة لمصر، وقال أيضا إن “السعودية على شفا الهاوية ومصر كذلك… وإنهم يموتون خوفا من بلاد فارس (إيران)”.

وقال موقع مجلة تايم إن نسخ الكتاب المطبوعة بيعت بالكامل خلال عشرين دقيقة فقط من نزولها إلى بعض المكتبات الشهيرة، كما قفز الكتاب على الفور إلى قائمة مبيعات الكتب على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية.