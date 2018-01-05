أشادت الإعلامية الأردنية علا الفارس بشجاعة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي وبسالتها في مقاومة الاحتلال، حيث مددت سلطات الاحتلال الاثنين الماضي، فترة اعتقال الطفلة الأسيرة هي ووالدتها إلى حين انتهاء التحقيق معهما، بعد أن قدمت نيابة الاحتلال، لائحة اتهام ضدهما.

ونشرت “الفارس” في تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) أغنية أصدرتها شركة زين الأردنية، تحتفي فيها بالفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي بصوت الفنانة تانيا، وعلقت عليها بقولها:” على الرجال أن يخجلوا ، وعلى القمر أن يتوارى..”.

وتابعت ممتدحة الطفلة الأسيرة:”علينا ان ننحني لنقبل يدها ويد كل امرأة فلسطينية اليتيمة والأرملة.. الثكلى أم الشهيد والجريح والأسير.. من زين الى من حافظوا على العهد و الوعد “.

على الرجال أن يخجلوا ، وعلى القمر أن يتوارى.. وعلينا ان ننحني لنقبل يدها ويد كل امرأة فلسطينية اليتيمة والأرملة.. الثكلى أم الشهيد والجريح والأسير.. من زين الى من حافظوا على العهد و الوعد @ZainJo pic.twitter.com/nZxrdh4Dtn — Ola Al Fares (@OlaAlfares) ٤ يناير، ٢٠١٨

وأصدرت شركة زين الأردنية، أواخر ديسمبر الماضي، أغنية تحتفي بالفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، الأغنية رسمت اشارات فنية وتاريخية ربطت بين قضية فلسطين وتجربة عهد التميمي ضد الاحتلال .

وعبرت الأغنية عن دعم كبير للأسيرة الشابة التي أصبحت أيقونة النضال الفلسطيني.

وقالت شركة زين، إن هذه الأغنية إهداء إلى عهد، وإلى كل من حفظ العهد، من الأهل والأسرى والشهداء في فلسطين الحبيبة، ولكل من بقي على العهد مع القدس وحق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم”.

والأغنية من أداء الفنانة تانيا وكلمات بشار حوامدة وعمار فريح وألحان محمد بشار.

واتهمت نيابة الاحتلال، الأسيرة عهد بمهاجمة ضابط وجندي في يوم 15-12-2017، والقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمشاركة في أعمال تحريض، كما اتهمت والدتها ناريمان، بالمشاركة في الاعتداء على الجنود والتحريض على شبكة التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 كانون الاول/ ديسمبرؤ الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وبين مقطع الفيديو “عهد” وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.

وأخلت سلطات الإحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، سبيل نور التميمي بكفالة مالية.