نشر المخرج المصري، محمد سامي، صوراً جمعته بالفنانة ليلى علوي، تسببت في إثارة موجة تعليقات ضدّهما، حيث ظهرا وهما يتبادلان القبلات!

ولم يكتفِ سامي بنشر الصور فقط، بل علّق عليها بعبارة: “ليلى علوي.. قلبي الضعيف يتمزق”.

وأثارت الصور جدلاً كبيراً بين الناشطين، وانتقد بعضهم تصرف النجمة والمخرج، فيما أعرب آخرون عن انزعاجهم لأن الأخير متزوج من الفنانة مي عمر.

وفي المقابل أثنى كثيرون على طرافتهما وعلى جمال الممثلة. ومما جاء في التعليقات: “آه لوشافتك مي عمر”، و” حد ينادي مي يا جماعة”، و” ايه قلة الأدب دي؟”.بحسب مجلة “لها”

ومحمد سامي، مخرج مصري من مواليد 1983، وعُرف كمخرج للأغاني المصورة، التي لاقى بعضها نجاحًا لافتًا، منها أغاني الفنانة هيفاء وهبي وتامر حسني، ولم يكتفِ المخرج بالعمل في مجال إخراج الأغاني المصورة، وإنما امتد نشاطه لتتنوع أعماله بين السينما والتلفزيون.

يشار إلى أنّه صادف الخميس 4 كانون ثاني الجاري، عيد ميلاد الفنانة المصرية ليلى علوي الـ56.