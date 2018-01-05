كشف الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن أسباب دعم المملكة العربية السعودية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال “خاشقجي”، في حوار مباشر خصص للإجابة على أسئلة المتابعين لقناة “الجزيرة مباشر”، أن السعودية تتعامل مع مصر وفق قاعدة “الشيطان ولا الإخوان”، موضحا بأن السعودية تخشى إذا ضغطت على السيسي أن ينهار نظامه ويعود الإخوان مرة أخرى إلى الحكم.

ودعا خاشقجي إلى تقبل فكرة وصول الفريق أحمد شفيق لحكم مصر، حيث يمكن لذلك أن يخفف الاحتقان هناك، “فشفيق لا يعبر عن الإخوان الذين تخشى منهم المملكة، ولا يعبر عن ديمقراطية مطلقة، وإنما سيساعد في تأسيس عملية انتقالية ترضي الجميع، وتمهد لعودة الحياة المدنية في مصر”.