كشف الكاتب الصحفي السعودي عن أسباب دعم المملكة العربية لنظام الرئيس المصري .

 

وقال “خاشقجي”، في حوار مباشر خصص للإجابة على أسئلة المتابعين لقناة “الجزيرة مباشر”، أن السعودية تتعامل مع وفق قاعدة “الشيطان ولا ”، موضحا بأن السعودية تخشى إذا ضغطت على أن ينهار نظامه ويعود الإخوان مرة أخرى إلى الحكم.

 

ودعا خاشقجي إلى تقبل فكرة وصول الفريق لحكم مصر، حيث يمكن لذلك أن يخفف الاحتقان هناك، “فشفيق لا يعبر عن الإخوان الذين تخشى منهم المملكة، ولا يعبر عن ديمقراطية مطلقة، وإنما سيساعد في تأسيس عملية انتقالية ترضي الجميع، وتمهد لعودة الحياة المدنية في مصر”.