بعد نشره تسريبه لعدد من الفضائح التي بقيت طي الكتمان داخل أسوار البيت الأبيض، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق على مستشاره السابق ستيف بانون واصفا إياه بالقذر.

وبعد فشل محاولة لمنع صدور كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” الذي يكشف مجموعة من الأسرار، قال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم أسمح إطلاقا بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم أتحدث إليه أبدا بشأن كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة”.

وأضاف ترامب: “انظروا إلى تاريخ هذا الرجل، وشاهدوا ما سيحدث له، ولستيف القذر”.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ يناير، ٢٠١٨