فرحة عارمة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان والوطن العربي، بعد انتزاع منتخب السلطنة لكأس بطولة الخليج رقم 23 والفوز باللقب للمرة الثانية بعد الإطاحة بالإمارات في المباراة النهائية.

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت مساء اليوم.

وتصدر وسم #الامارات_عمان قائمة الأكثر تداولا بتويتر في ساعات قليلة، واشتعل الهاشتاغ أكثر بعد انتزاع العمانيين للقب، وتحول “تويتر” إلى ساحة تهنئة ومباركة لأبناء السلطنة والسلطان قابوس على الفوز الثمين.

ولم تقتصر التهنئة على النشطاء العاديين، بل دخل على خط التهنئة شخصيات سياسية وإعلامية بارزة من كافة أنحاء الوطن العربي خاصة في الكويت والسودان وقطر.

البحر يطمر ساحله … مبروك لعمان فوزهم المستحق ✌🏻 🇴🇲

#خليجي_23 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٥ يناير، ٢٠١٨

الف الف الف ترييلون اسود السلطنه🇴🇲اسود قابوس 🇴🇲اسود ساحل عمان🇴🇲الليله ان 🏆🇶🇦✌🏻 #الامارات_عمان pic.twitter.com/L69t9x5SNE — Aisha Al-Neaimi🇶🇦 (@roseqt1) ٥ يناير، ٢٠١٨

#الامارات_عمان ارقى شعب واجمل بلد نفتخر جميعا ان هذه الدوله جزء من الخليج

مبرووووووك يا عمان 🇸🇦🇴🇲 — خالد.الجميح (@kq2cz) ٥ يناير، ٢٠١٨

#الامارات_عمان شعب قطر يُشارك الشعب العُماني الشقيق فوزه بخليجي ٢٣ وتلون الكأس بكل فخر باللون السلطاني العُماني 🇴🇲🇶🇦♥️ pic.twitter.com/wEitl6LUeL — شــوق بنت محمد🐎🇶🇦 (@sooagh_20) ٥ يناير، ٢٠١٨

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب الإمارات في الدقيقة 90، ولكن أضاعها اللاعب عمر عبدالرحمن، بعدما تصدى لها الحارس العماني ليعيد الأمل لمنتخب بلاده في اللقاء.

د89 : عمّوري يُهدر ركلة الجزاء الأولى.

د120 : عمّوري يُهدر ركلة الجزاء الثانية pic.twitter.com/j9sSRHZLNE — الكرة الإماراتية (@UAEStats) ٥ يناير، ٢٠١٨

اقسم بالله مدرب بلا شخصية

اللاعب محبط تخليه يشوت ليش !!! والله حرام ذبح عموري — سعيد سيف ؛ 94 (@SaeedSaif_) ٥ يناير، ٢٠١٨

فيما أضاع نفس اللاعب ركلة الجزاء الوحيدة المهدرة للمنتخب الإماراتي في ركلات الترجيح.

اللوم كل اللوم على من اختار عموري لينفذ الضربة الخامسة و الحاسمة ، لاعب اضاع ضربة جزاء حاسمه في المباراة ، و أثرت عليه ، فكيف تجعله ينفذ الخامسة ؟ — معاذ (@ii_moO3ath) ٥ يناير، ٢٠١٨

عموري اذا ما حلقتوه صفر اول ما يوصل انا مب يالستلكم في البلاد — ، (@mob_flanh) ٥ يناير، ٢٠١٨

عموري شات يمين صدها فايز، شات يسار صدها فايز، بيروح ينام بيطلع له فايز 😂😂😂 — فارس (@Pharis__) ٥ يناير، ٢٠١٨

وبذلك يحسم منتخب عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه علي حساب المنتخب الإماراتي.