فرحة عارمة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في والوطن العربي، بعد انتزاع منتخب السلطنة لكأس بطولة الخليج رقم 23 والفوز باللقب للمرة الثانية بعد الإطاحة بالإمارات في المباراة النهائية.

وحسم منتخب عمان لقب خليجي 23، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 / 4، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت مساء اليوم.

 

وتصدر وسم #الامارات_عمان قائمة الأكثر تداولا بتويتر في ساعات قليلة، واشتعل الهاشتاغ أكثر بعد انتزاع العمانيين للقب، وتحول “تويتر” إلى ساحة تهنئة ومباركة لأبناء السلطنة والسلطان قابوس على الفوز الثمين.

 

ولم تقتصر التهنئة على النشطاء العاديين، بل دخل على خط التهنئة شخصيات سياسية وإعلامية بارزة من كافة أنحاء الوطن العربي خاصة في الكويت والسودان وقطر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب في الدقيقة 90، ولكن أضاعها اللاعب عمر عبدالرحمن، بعدما تصدى لها الحارس العماني ليعيد الأمل لمنتخب بلاده في اللقاء.

 

فيما أضاع نفس اللاعب ركلة الجزاء الوحيدة المهدرة للمنتخب الإماراتي في ركلات الترجيح.

وبذلك يحسم منتخب عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه علي حساب .