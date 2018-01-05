أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على موقع عسكري في السعودية، بينما ذكرت وسائل إعلامٍ سعودية أن سلاح الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ فوق نجران.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، إن “القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) أعلنت إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي قصير المدى على هدف عسكري في السعودية”.

ولم توضح القناة الموقع المستهدف ولا تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما لم يصدر أي تعليق من التحالف العربي حول ماذكرته القناة حتى الساعة 10:00 تغ.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي أكد أن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.

ويعلن الحوثيون بين الحين والآخر استهداف مواقع عسكرية ومدنية داخل الأراضي السعودية، كان آخرها الصاروخ الذي زعموا أنه استهدف قصر الحكم بالرياض الشهر الماضي، فيما أعلن التحالف اعتراضه.