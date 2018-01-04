أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي أمس الاربعاء، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وتحت عنوان “سهرة استثنائية للاصدقاء”، قامت هايلي بنشر- او فرضت على بعثتها نشر – صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.

ونقلت البعثة الامريكية في الامم المتحدة عن هايلي في تغريدة، “من السهل على الاصدقاء ان يلتقوا في الاوقات الجيدة. لكن الاصدقاء الذين كانوا معنا في الاوقات الصعبة لن ننساهم ابداً. شكراً لل64″ دولة صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 بلداً، دانت اعلان ترامب حول القدس في 21 كانون الاول/ديسمبر، بعد اربعة ايام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.

وأيدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا.

وصوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.

وتعتبر واشنطن ان هذه الدول ال64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دعي ممثلوها الى حفل الاستقبال الذي اعلنت عنه هايلي في نهاية كانون الاول/ديسمبر ونظم مساء الاربعاء.

وتعذرت معرفة ما اذا كانت كل الدول ال64 حاضرة اذ ان “السهرة” لم تفتح للصحافيين