تداول ناشطون مصريون عبر مواقع الاجتماعي مقطع فيديو مثير للأستاذة الجامعية وأستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس والمرشحة لرئاسة الجمهورية الدكتورة منى البرنس.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت “البرنس” المشهورة بأفعالها الغريبة والغير منطقية، وأمامها زجاجة بيرة، وتوجهت بالتهنئة للمصريين بقدوم العام القبطي وبدايته شهر توت.

وأضافت بأن البيرة كانت في مصر القديمة متواجدة في كل منزل واختتمت رسالتها للمصريين بقولها “منى البرنس رئيس مصر 2018”.

يشار إلى أن ظهورها من أجل التهنئة بهذه المناسبة غريب جداً حيث من المعروف لدى المصريين احتفالهما بقدوم عامين فقط الهجري والميلادي، أما السنة القبطية والسيريانية فلا اعتراف بهما داخل مصر تقويميا ولا عمليا.