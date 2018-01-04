أثارت مقتطفات من كتاب لـ “مايكل وولف” احتوى على اعترافات خطيرة لمستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المقال مايكا بانون عاصفة في واشنطن، بعد أن فجر قنبلة من العيار الثقيل تكشف كيف دعمت الولايات المتحدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكيف أوصلته لعرش المملكة.

ووفقا لما ورد في الكتاب، فقد نقل “بانون” عن “ترامب” قوله لأصدقاء مقربين منه: “إن الولايات المتحدة لعبت دورا في وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد”.

وتابع “بانون” كشفه بأن “ترامب” وصهره جاريد كوشنير قاما بهندسة انقلاب بالسعودية.

وواصل “بانون” تصريحاته نقلا عن لسان “ترامب” الذي قال لأصدقائه : “لقد قمنا بوضع رجلنا (محمد بن سلمان) في هرم السلطة في السعودية”.

وفي سياق آخر، وصف بانون في الكتاب الذي حمل عنوان “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” لقاء بين نجل ترامب، دونالد جونيور ومحامية روسية في الحملة الانتخابية عام 2016 بأنه “خيانة” و”غير وطني”.

مستشار #ترمب السابق ستيف بانون: الرئيس الأميركي اعترف للأصدقاء بلعب دور في وصول ابن سلمان لمنصب ولي العهد وأنه هندّس مع #كوشنر انقلابا في المملكة لوضعه في قمة هرم السلطة pic.twitter.com/cp7YNb2JfC — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2018

ونقل عن بانون الذي غادر البيت الأبيض في آب/ أغسطس الماضي، قوله إن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، سيركز على غسيل الأموال.

وسارع ترامب إلى الهجوم على بانون قائلا: “ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك”.

وقال ترامب إن بانون “قام بذلك فقط من أجل مصلحته” علما بأنه مهندس علاقة قطب العقارات في نيويورك باليمين القومي المتطرف وساعد على خلق جهاز إعلامي مؤيد لترامب.