تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تشيد بقطر وبالشعب القطري، مع إدراكها بما تمثله هذه التصريحات من هجوم الإعلام المصري عليها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت شيرين احتفالية رأس السنة 2018 قائلة: “عايزة أقول لحبايبي في السعودية والكويت، وحبيبة قلبي قطر، والقطريين حبايبي قلبي على دماغي من فوق وهيفضلوا على دماغي من فوق”.

وتابعت: “وبحب السعودية وتونس والمغرب ومصر والسودان كل الجاليات العربية اللي في أمريكا وكندا”.