أثارت صورة نشرتها رئاسة شؤون الحرمين لحامل أجهزة التكبير الصوتي “الميكروفونات”, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, خاصة وأن الحامل مصنع من الذهب الخالص.

الصورة التي نشرها حساب رئاسة شؤون الحرمين أظهر رئيسها العام عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وهو يطلع على الحامل الجديد خلال استقباله لمدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس موفق بلخي بمكتبه بالرئاسة، بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وعلقت رئاسة هيئة الحرمين في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” على الصورة قائلة: ” ذراع معدني مذهب جديد لحامل أجهزة المكبر الصوتي في المسجد الحرام”.

ذراع معدني مذهب جديد لحامل أجهزة المكبر الصوتي في المسجد الحرامhttps://t.co/lo4PUDoXKR pic.twitter.com/7L0QzBXj4T — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 4, 2018

من جانبه، شن المغردون هجوما عنيفا على هذا السلوك الذي اعتبروه محرما، في ظل وجود العديد من فقراء المسلمين لا يجدون ما يسدون فيه جوعهم، مستنكرين في الوقت نفسه حديث إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس الذي لا يتوقف عن النهي عن الإسراف.

ويأتي السديس خطيباً يوم الجمعه ويتحدث عن الزهد والإسراف والتعاون ورحمة الفقراء لن تزيد حسناتكم بالذهب عند الله بل باليقين والتطبيق قولاً وفعلاً لا اتوقع إن صوت السديس بيبكيني برمضان كالسابق لإن المصداقيه والتطبيق اختلف — هِند (@_Hind31) January 4, 2018

وين حديث بُطُون المسلمين طيب والا بس الاعرابي اللي حديثه جاهز ؟؟ — عبدالرحمن ابن أبيه #S29 (@Dhm0Y) January 4, 2018

هل يجوز شرعا!؟ — نواف سعد الشمري (@nawwafALshamary) January 4, 2018

من علامات الساعة..

قال البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب بنيان المساجد: ( قال أنس: يتباهون، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً،،،فالتباهي بها: العناية بزخرفتها…قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى). — AbDaLrHmAn (@XsAAsX7) January 4, 2018

الحرم المكي ليس بحاجه لتذهيب أبوابه أو مفاتيحه ولكنه بحاجه لمشايخ رابانيين لا يخشون في الله لومة لآئمة كفى نفاقا واستخفافا بعقول البشر . — قطر العزه والفخر (@lNPGBSNsWsdplWH) January 4, 2018