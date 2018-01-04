بعد ايام من إطلاقهم على مجلس النواب وصف ”برلمان الخمس ساعات” على إثر إقراره ميزانية الدولة في أقل من خمس ساعات وبدون نقاش حقيقي وهو ما أثار إنزعاج الغالبية الساحقة من الرأي العام الاردني، أطلق ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” لقب “حكومة البريزة” على حكومة هاني الملقي.

سخرية الناشطين جاءت بعد إعلان غامض عن تقديم دعم حكومي لكل مواطن اردني من المستحقين كبديل عن رفع اسعار الخبز وبقيمة عشرة قروش يوميا بمعنى”بريزة”.

والبريزة، هو الاسم الشعبي للقطعة النقدية من فئة العشرة قروش، فيما يساوي الدينار الأردني مئة قرش.

وأطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #بريزة_الملقي تصدر قائمة الهاشتاجات الاعلى تداولا في المملكة الاردنية تعبيرًا عن سخطهم من القيمة الهزيلة لبدل رفع الدعم وهو مبلغ ضئيل جدا لا يغطي بكل الاحوال فارق اسعار الخبز التي سترتفع بصورة حادة وبنسبة قد تصل ل 220 % حسب الخبراء الشهر المقبل كما اعلن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة.

وقال الشاعر في في وصف حال الشعب الأردني مع بريزة دعم الخبز :

فما زال ينحو كلَّ رطبٍ ويابسٍ "الخبز"

وينغَلُّ حتى نالَها وَهْي بارزُ

فلمّا اطمأنَّتْ في يديه رأى غِنى ً "البريزة"

أحاطَ بهِ وازورَّ عمن يحاوز#بريزة_الملقي pic.twitter.com/Gs8HrTmoHg — Ahmad_Aljwabreh (@ahmadd1066) January 4, 2018

#بريزه_الملقي

أرفع يواد 💃

مترفع يواد 💃

أحنا بواد 🍞 وانت بواد 🍾#أديني البريزة وخد الجنيه #أبسط يعم الشعب انجن

بالاردني نئلك شي غاد 😂#سمعونا الكف يلا 👏#كاسك_يا_وطن🍻 pic.twitter.com/Fkcg8JRDVf — laith alkourdi (@laith_press) January 4, 2018

انثرو #بريزة _الملقي على روؤس الجبال..حتى لا يقال في واحد اردني ما اخذش بريزته..#بريزه_الملقي — Thamer bany atteah (@jor993) January 4, 2018

#بريزة_الملقي مجلس النواب والحكومة وجهان لبريزة واحدة — Mohamma (@MohammaZabidi) January 4, 2018

شكله التعديل الوزاري الجاي في حقيبة وزارية جديدة وهي وزارة السعادة اسف قصدي البريززززززة😂😂😂😂😂😂#بريزه_الملقي — FAISAL BANI SAKHER (@FAISAL1991_17) January 4, 2018

ودخل اعرابي على مجلس الوزراء فوجدهم نائمون ثم توجه الى الملقي وقال له حكمت فعدلت فوزعت برايز فنمت#بريزة_الملقي — Ahmad Drabkah 🇯🇴 (@ADrabkah) January 4, 2018

هل اخذت بريزتك لهذا اليوم ؟؟ #بريزه_الملقي — Hamdi hatem® (@mestaghreb) January 4, 2018