بعد ايام من إطلاقهم على مجلس النواب وصف ”برلمان الخمس ساعات” على إثر إقراره ميزانية الدولة في أقل من خمس ساعات وبدون نقاش حقيقي وهو ما أثار إنزعاج الغالبية الساحقة من الرأي العام الاردني، أطلق ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” لقب “حكومة البريزة” على حكومة هاني الملقي.

 

سخرية الناشطين جاءت بعد  إعلان غامض عن تقديم دعم حكومي لكل مواطن اردني  من المستحقين كبديل عن رفع اسعار وبقيمة عشرة قروش يوميا بمعنى”بريزة”.

 

والبريزة، هو الاسم الشعبي للقطعة النقدية من فئة العشرة قروش، فيما يساوي الأردني مئة قرش.

 

وأطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج  تصدر قائمة الهاشتاجات الاعلى تداولا في المملكة الاردنية تعبيرًا عن سخطهم من القيمة الهزيلة لبدل رفع الدعم وهو مبلغ ضئيل جدا لا يغطي بكل الاحوال فارق اسعار الخبز التي سترتفع بصورة حادة وبنسبة قد تصل ل 220 % حسب الخبراء الشهر المقبل كما اعلن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة.

 