أحرج الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في رد على تغريدة للأخير حاول فيها لمز دولة قطر وتشويه صورتها.

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) محاولا الإساءة لقطر بالتلميح واللمز:”حين تغدو معزولا منبوذا في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق و المأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك”

حين تغدو معزولا منبوذا في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق و المأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 3, 2018

ليفاجئه “العذبة” برد ناري أحرجه وسط متابعيه، بسؤاله عن قوات “بلاك ووتر” المرتزقة في الإمارات والتي يستعين بها محمد بن زايد منذ فترة لحمايته وتنفيذ كل مخططاته القذرة بالمنطقة.

ودون رئيس “العرب” القطرية ما نصه:”متى سيغادر مرتزقة بلاك ووتر الذين تعتقدون أنهم يحمون #إمارة_أبوظبي؟”

متى سيغادر مرتزقة بلاك ووتر الذين تعتقدون أنهم يحمون #إمارة_أبوظبي؟ https://t.co/IjCEBpcrah — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) January 3, 2018

كما شهدت تغريدة الوزير الإماراتي هجوما حادا من قبل النشطاء، الذين وصفوا النظام الإماراتي بأنه صار مكشوفا أمام الشعوب العربية بدعمه للديكاتوريين أمثال السيسي وحفتر وبشار.

نظرياً،كلام سليم.الدليل محاولتكم التدبر بتكثيف تأجيركم لشركات العلاقات العامة بواشنطن و غيرها من اللوبيات المأجورة بهدف تجميل أفعالكم ومحاولة عزل دولة جارة. لكنه تدبر فاشل للآن،فلم تعلق أي دولة تعاملاتها مع الجارة، على النقيض مما حدث معكم..فقط إسأل #النرويج معالي الوزير. #اليمن https://t.co/uqmUddbdQP — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) January 3, 2018

بالعكس… الشيخ تميم انطلق الأن وبقوة بعيداً عن هيمنتكم ومؤامراتكم

لم يفرض ضريبة على شعبه … وأنتم من كنتم تحذرون أن أقتصاد #قطر منهار

هو أفضل حال ممن فرض على مواطنيه الضريبة والقيمة المضافة

انتهى موضوع أن تعود قطر لكم .. م انتو بكفوو حشيمة ولاتقدير .. — مـطبات (@85fa85) January 3, 2018

أراى أن كلامك ينطبق على الإمارات فهي أصبحت مكشوفه أمام الشعوب العربية بدعمها للديكاتوريين أمثال السيسي وحفتر وبشار وعلي صالح ولن يفك أزمتها مع الشعوب العربية سوى تركها لهم يلاقوا مصيرهم أمام شعوبهم — عبدالعزيز آل ثاني (@1aaalthani) January 3, 2018

يا معالي الوزير

كم مرة خرج فيها الامير محمد بن سلمان خارج السعودية وكم مرة خرج ولي عهد ابوظبي خارج الامارات منذ الحصار

دعك من هذا

كم مرة خرج منهما مصارحا شعبه متحدثا اليهم مثلما فعل أمير #قطر — Abdalla Ibrahim (@abdallahid) January 3, 2018

اي ازمه الي تتكلم عنها بالضبط؟

وليش متصور انه قطر تعيش ازمه؟

يا رجل شعب لم تفرض عليه ضريبه ولم يرتفع عليه سعر البترول والكهرباء والماء ببلاش ورواتب عاليه ناهيك عن الانجازات الي تُحقق بشكل يومي!

على ما قال يوزف جوبلز ( اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ) — M_AlKhayarin 🇶🇦 (@AbuRashid_1991) January 3, 2018

نعم نعم .. فعلا حالكم يرثى له لما وصلتوا إليه

الكل يكرهكم ويحتقركم واصبحتم منبوذيين بسبب سياستكم

ولهذا خوفا على أنفسكم في الداخل والخارج وضعتوا المرتزقة لحمايتكم.. بلاك ووتر 😊😊

أخبار الكابتشينو.. وصحنكم اللي حصلتوه في البر بالصدفه عمره 3000 سنه .. ورمستكم الموجوده بالقرآن😋 pic.twitter.com/jnH3NUxChg — مريم المناعي#القدس (@Goldmaryam) January 3, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.