أحرج الكاتب القطري المعروف رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في رد على تغريدة للأخير حاول فيها لمز دولة وتشويه صورتها.

 

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) محاولا الإساءة لقطر بالتلميح واللمز:”حين تغدو معزولا منبوذا في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق و المأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك”

 

 

ليفاجئه “العذبة” برد ناري أحرجه وسط متابعيه، بسؤاله عن قوات “” المرتزقة في والتي يستعين بها محمد بن زايد منذ فترة لحمايته وتنفيذ كل مخططاته القذرة بالمنطقة.

 

ودون رئيس “العرب” القطرية ما نصه:”متى سيغادر مرتزقة بلاك ووتر الذين تعتقدون أنهم يحمون #إمارة_أبوظبي؟”

 

 

كما شهدت تغريدة الوزير الإماراتي هجوما حادا من قبل النشطاء، الذين وصفوا النظام الإماراتي بأنه صار مكشوفا أمام الشعوب العربية بدعمه للديكاتوريين أمثال السيسي وحفتر وبشار.

 

 

 

 

 

 

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.