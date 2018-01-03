عرضت قناة “متع عقلك” عبر “يوتيوب”، مقطع فيديو لأغرب 10 ثقوب وأكثرها رعبًا على سطح الأرض، وهي على النحو التالي:

1.ثقب جواتيمالا سيتي: ظل سكان مدينة جواتيمالا سيتي في سماع أصوات غريبة صادرة من تحت أقدامهم لعدة أسابيع ولم يفهموا من أين تأتي تلك الأصوات حتى وقعت الحادثة في فبراير2007، حيث انهارت الأرض بشكل مفاجئ لتتشكل حفرة دائرية وصل عرضها إلى 18 مترًا وعمقها إلى نحو 90 مترًا لتبتلع مبنى بأكمله.

2.ثقب بيريزنيكي: ثقب في روسيا بدأ في الظهور عام 1986، ولا يزال مستمرًا في الاتساع حتى وقتًا هذا، حيث وصل طوله إلى نحو 80 مترًا وعرضه 40 مترًا، وعمق 200 متر تحت سطح الماء، وهو ثاني أكبر ثقب في العالم.

3.ثقب ماكانجي: تتعرض ولاية بنسلفينيا الأمريكية لانهيارات أرضية عديدة وذلك بسبب تناقص نسبة المياه في القشرة الأرضية، ومن أسوأ تلك الانهيارات على الإطلاق هو الذي شهدته مقاطعة ماكانجى، حيث ابتلع الطريق الرئيسى وسط دهشة السكان الذين شاهدوا الأمر في ذهول.

4.ثقب الشيطان: حدث انهيار أرضي في ولاية تكساس الأمريكية أدى لظهور هذا الثقب الذي يبلغ عمقه أكثر من 43 مترًا وتبلغ مساحة فتحته 15 مترًا، وأطلق السكان عليها اسم ثقب الشيطان، حيث يسكنه المئات من الخفافيش المرعبة، والتي تعيش بداخله بداية من فصل الربيع وحتى أوائل فصل الخريف.

5.الثقوب العملاقة بالسعودية: ظهرت العديد من الثقوب بشمال المملكة العربية السعودية بالقرب من منطقة الحائل، وتعرف باسم الوجاج، واستدعى ظهور هذه الثقوب اهتمام الجيولوجيين والعلماء وتوجهوا إليها لدراستها وتقديم فرضياتهم لتفسير وجودها، وتنبعث من ثقوب الوجاج رائحة الكبريت وهي كبيرة جدًا بحيث يصعب تصديق أن تكون من فعل بشر.

6.ثقب فلوريدا: حدث انهيار أرضي داخل غرفة نوم في منزل يقع في ولاية فلوريدا وأبتلعت رجلًا أمريكى يدعى “جيفري بوش”، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن، ووصل عمق هذا الثقب إلى 18 مترًا وقطره نحو 30 مترًا، حيث قامت السلطات المحلية بتغطية الثقب بالتربة كما حظرت السكن بالقرب منه.

7.ثقب متنزه هوية نجم: يقع ثقب متنزه هوية نجم في مسقط بسلطنة عمان ويبلغ قطر الثقب نحو 50 مترًا، وهو ممتلئ بالمياه البراقة، ويقول السكان المحليون إن نيزك سقط من السماء منذ عشرات السنين فأحدث ذلك الثقب العميق، والذي تحول حاليًا إلى أحد أجمل المزارات السياحية في سلطنة عمان.

8.ثقوب ساريساريناما: تقع ثقوب ساريساريناما في دولة فنزويلا ويبلغ محيطها نحو 350 مترًا ويصل أقصى عمق في تلك الثقوب إلى 350 مترًا، ولا يزال الكثير من الغموض يحيط بتلك الثقوب حتى يومنا هذا فلم يستطع العلماء تقديم تفسير علمى لسبب حدوث تلك الثقوب التي تحتوى على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

9.منخفض القطارة “مصر”: منخفض القطارة في الصحراء الغربية بمصر يصل طوله إلى ما يقارب 298 كيلومترًا ويبلغ عرضه نحو 80 كيلومترًا وتصل المساحة الإجمالية للمنخفض إلى نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى انخفاض لثقب منخفض القطارة نحو 134 مترًا تحت سطح الماء، وبذلك يعتبر أكبر ثقب أرضى طبيعى في العالم، وتحاول مصر استخدامه في توليد الطاقة ولكن المشروع معطل لتكلفته العالية التي تقدر بـ 360 مليون دولار.

10.ثقب جزيرة أندروس: يسمى “الثقب الأسود” وذلك بسبب التأثير الذي يمارسه على لون المياه، حيث تبدو سوداء وتتسبب في ظلام المنطقة المحيطة بها، ويوجد هذا الثقب بجزيرة أندروس، أحد جزر البهاما، وتعلوه طبقة من البكتيريا السامة، ما يجعل أمر السباحة خطرًا حقيقيًا، وغير بعيد عن جزيرة أندروس تم اكتشاف ثقب مائي آخر، حيث أكدت الأبحاث التي أجريت بالمنطقة وجود بقايا لنباتات وحيوانات أسفل الطبقة العلوية من الثقب، وتعود فترة تكونه إلى ألف سنة مضت.