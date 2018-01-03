مستقبل السعودية ... ارتفاع حاد في الفقر والبطالة

غضب شديد شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات البترولية، ودخضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة، ما أدى لزيادة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالسعودية.

وعبر مغردون عن سخطهم الشديد تجاه إجراءات الحكومة الاقتصادية، التي من المتوقع أن تشهد فرض ضرائب إضافية، علاوة على رفع أسعار الكهرباء بشكل لافت.

#حمله_تبليك_المشاهير1 هنا رؤية المواطن وبدايه الشعب وسنه خير لنا بمطالبه بحقوقنا #2018 #الراتب_ما_يكفي_الحاجه5 هنا صوت الشعب الحقيقي صوت الوطن ضد الفساد وضد تكميم الأفواه صبرنا سنوات ممكن يتبدل الحال لكن كل سنه تخرج قرارات ضد المواطن — لأجلك يا صالح لأجل الوطن (@i_thvi) January 3, 2018

#الراتب_ما_يكفي_الحاجه5

كل شي خربان من بدايتها ما شفنا خير

اولا الرواتب بالابراج مع السحره

واخرها ضرايب

حسبنا الله وكفى — jawaher (@Shoko1400) January 3, 2018

#الراتب_ما_يكفي_الحاجه5

للاسف صارت قرارات الدوله مثل الكلب المسعور

تبي تنهش المواطن المسكين

حسبنا الله ونعم الوكيل — jawaher (@Shoko1400) January 3, 2018

ومرة أخرى، استعان مغردون سعوديون بهاشتاغ #الراتب_مايكفي_الحاجه للتعبير عما وصفوه بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مقابل تدني الأجور.

وأعاد ناشطون التغريد عبر الهاشتاغ الشهير “الراتب ما يكفي الحاجة”، بعد نحو أربع سنوات ونصف على إنشائه.

وفي زمن قياسي، تصدر الهاشتاغ “تريند” السعودية، وشهد إقبالا كثيفا من المغردين.

يوم يخصمون من الراتب

ويوم يفرضون ضرائب

ويوم يرفعون الأسعار

ما عاد ندري نصرف على عيالنا

والا نصرف على الحكومة !!!

#الراتب_ما_يكفى_الحاجة😔 pic.twitter.com/dRJgKRHw05 — 💜 LOVE⏺️Y⏺️ (@abodaefh) January 1, 2018

#تركي_بعر يُسخّر له الداشر ميزانية مفتوحة لأغاني الشكشكة والإساءة لـ #قطر وتلميع نفسه أمام القنوات والصحف الرخيصة والشعب السعودي الأصيل تُفرض عليه الضرائب ويمارس ضده الأبتزاز والذل !!

رؤية الداشر ٢٠٣٠ بددت ميزانية #السعودية وجعلتها في يد السفهاء والدشير !#الراتب_ما_يكفي_الحاجة pic.twitter.com/iEaRAH4Axq — Jaber_ALmarri#تميم❤️ (@jalmarri2011) January 2, 2018

#الراتب_ما_يكفي_الحاجه

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين تخيلوا.. قبل الزيادات في..

الكهرباء / البنزين / المياه / القيمة المضافه / رسوم العماله و الراتب ما كان يكفيك لأخر الشهر.. كيف تتوقع ألحين الوضع بيصير.. نفسوا عما بداخلكم تحت هذه التغريدة.. pic.twitter.com/CXADPnTxeR — × (@T3b1212) January 1, 2018

#حق_الارامل_وامهات_الايتام_اصبح_للعماله_الوافده#العاطل_كيف_يعيش #الراتب_ما_يكفي_الحاجة الواحد مايدري شيقول، لم يكون مصدر الدخل ف البيت من شخص واحد ويدوب يكفي حق الأكل وباقي المصاريف، حتى لم الأهل ينون يساعدون ويسترزقون يقطعون رزقهم. — … (@sloo665) January 3, 2018

ورفض النشطاء مزاعم بعد المغردين التابعين للذباب الإلكتروني حول وقوف قطر وراء هذه الهاشتاغات لإثارة البلبلة، مؤكدين أن هذا هو الواقع الحقيقي في المملكة وأنهم لن ينجروا وراء السيناريو (المعتاد) في اتهام قطر بأي مصيبة للإلهائهم عن الحقيقة.

99٪ من اللي موجودين بالهاشتاق سعوديين الاصل، كل شي حطيتوه براس قطر وخلايا عزمي، خلاص يكفي ضحك علينا ، ترا الشعب مفلس عطونا فلوس ياخي ووظفونا #الراتب_ما_يكفي_الحاجه5 — angel (@Ange1Prince) January 3, 2018

#اسال_وزير_المالية تنبيه ؛- هذا لامتصاص الغضب ولن يجيب الا على اسئلة المطبلين وافراد الشبكه وتم تحضير اجوبتها لا تنسون #الراتب_ما_يكفي_الحاجه5 — الصالي (@alsaaly6) January 3, 2018

انا كنت مشاركة .. بالهشتاق

ولست من قطر ولا الإخوان

لكن قلت كلمة حق يراها بعض

الأغنياء باطل لن يحس بالألم الا من به المُ ..

بالفعل #الراتب_ما_يكفي_الحاجة — رووح الأمل .. (@AAMMOL1) January 2, 2018

نعم لا تشاركون في هذا التاق لانه حنا خلايا عزمي ندعمه

شاركوا في #مظاهرات_إيران

الشعب الايراني يتظاهر لان نسبه البطاله وصلت ١٢٪؜ وغلاء الاسعار والمعيشه والحاله الاقتصاديه للبلد سيئه و #الراتب_ما_يكفي_الحاجه عندهم ويتدخلون في شؤون الدول العربيه

اما انتوا لا

البطاله بس ١٢٫٨٪؜ — Ahmed Ali AL-Fredoni (@AALFredoni) January 1, 2018

وعبر السعوديون عن غضبهم ورفضهم من هذ القرارات بأشكال عدة، فمنهم من هاجم القرارت، ومنهم من سخر منها بشكل فكاهي، وآخر ترحم على أيام الرخاء في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

#الراتب_ما_يكفي_الحاجة #الراتب_مايكفي_الحاجه #رسميا_رفع_اسعار_البنزين بعهده البنزين ارخص من سعر لتر الماء الله يرحمه وكان دائما يقول الفقراء والمساكين وش يسوون دايم كان يفكر بالفقير والمساكين اللهم ارحم خادم الحرمين الملك عبدالله ومانسيت كلمته

لاتنسوني من دعائكم ❤️☹️ pic.twitter.com/93lbtfzFUk — ع الشمري (@sh1416_NN) January 1, 2018

#رفع_اسعار_البنزين أبغى أي كائن حي يشرح لي النظرية: تحويل الرواتب بالابراج

أوقف علاوتك سنتين

ارفع الكهرباء ٣٠٠٪

ارفع البنزين ٨٠٪

قيمة مضافة ٥٪

أعطيك ٣٠٠ ريال وأقول لك دعم!

التطبيل لا يعني الوطنية،والنقد لا يعني الخيانة

أقنعني بمنطق وأنا مدين لك باعتذار #الراتب_ما_يكفي_الحاجه — ضاري الشمري (@DirShammari) January 1, 2018

عذراً ياسفير الانسانية لم تٌصب بهذه التغريدة لا يمثلون اعداداً الا قليلة ، وإنما اكثر من نصف الشعب #الراتب_ما_يكفي_الحاجة لماذا اصحاب الحسابات لا يشاركون ويطالبون أتوقع إنها الإنانية فقط ، انا ليش افتح لنفسي باب ، عرفك الشعب بانسانيتك وانت دائماًبانسانيتك ولكن هذه لم تٌصب بها..🤔 — أيوب بن نحيت (@5351A) January 1, 2018

الدولة شافت ان اكثر شيء ممكن يسويه الشعب هاشتاق في تويتر

فقررت تسرقنا وتتهشتق يوم وتنتهي السالفه#الراتب_ما_يكفي_الحاجة — أَنوارٌ ،، (@3xlxf) January 3, 2018

و احتل هاشتاغ #الراتب_مايكفي_الحاجه مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، واستمر لليوم الخامس على التوالي تحت عنوان “#الراتب_مايكفي_الحاجه5”.

هاشتاق#الراتب_ما_يكفي_الحاجة

وصلت إصداراته لـ٤

وجاري التشويش

عشان ما يوصل ٥

والظاهر

ان عدد الإصدارات

بيوصل ٢٠٣٠

والشعب مازال يغرّد

يا جماعة

الحكومة تدري أنكم

وصلتوا حدّكم

وباقي شوي وتنفجرون

ومستحيل تتراجع

لأن تراجعها

بيكون هزيمة لها

فوق هزايمها

المحلية والدولية#الراتب_فعل_ماضي — الوطن العربي (@ALwatan_ALaraby) January 3, 2018

لاياشيخ؟ ماعاد فيه اجيال قادمه من الاساس تتوقع احد بيقدر يتزوج او يفتح بيت بعد رفع الاسعار الجنوني الي صار؟؟ #الراتب_ما_يكفي_الحاجه5 — Yasser.b.alzahrani (@Yasserbalzahra2) January 3, 2018

ونعيد ونزيد ونفسنا طويل لو تحذفون #الراتب_ما_يكفي_الحاجه5 يطلع لكم #الراتب_مايكفي_الحاجه6 — طالبة رضى الله (@yoyosf66) January 3, 2018

ويأتي رفع أسعار الوقود في السعودية بعد أيام من صرف السلطات مبالغ للمواطنين المسجلين في برنامج “حساب المواطن”.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج ضمن رؤية 2030.

ويرى مغردون سعوديون أن رواتبهم لا تغطي حاجاتهم وأنهم يعيشون في فخ القروض التي لم يعودوا قادرين على سدادها.

وأشاروا إلى أن برنامج “حساب المواطن” لن يساعدهم في شيء ما داموا سيدفعون ذلك لاحقا في مشتقات النفط.

واشتكى مغردون من ازدياد معدل البطالة في المملكة، و من أزمة السكن، ودعوا المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وإيقاف إهدار المال العام في مشاريع لن تفيد المواطن البسيط، بحسب قولهم.