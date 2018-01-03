ضبط شبان مغاربة، أجنبياً يحمل جنسية أوروبية، أثناء اغتصابه لطفلتين في الـ10 و 12 من عمرهما، تحت التخدير، في حيّ الرصيف في مدينة فاس المغربية، ليل الثلاثاء.

وقام السكان بمحاصرة منزل الفرنسي، الذي اختار الإقامة في المغرب بعد سن الإحالة على المعاش، وكادوا يقتلونه لولا تدخل رجال الأمن، الذين اصطحبوا الجاني إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

ومنذ فترة كان السكان يلاحظون اصطحاب المتهم لفتيات صغيرات تبدو عليهن علامات الفقر المدقع، ويمنحهن هدايا يجلبها معه من بلده الأصلي.

وسبق للسلطات المغربية أن حققت مع المعني بالأمر بنفس التهمة؛ لكنها أخلت سبيله لعدم كفاية الأدلة.