تعرض المنتخب الإماراتي المشارك في بطولة بالكويت لموقف محرج جدا نتيجة خطأ وقعت فيه اللجنة المنظمة لبطولة كأس ، وذلك قبل بدء مباراته مع المنتخب العراقي.

 

فقبل بدء المباراة حيث يصطف اللاعبون على أرض الملعب ليعزف السلام الوطني للبلدين، تم عزف السلام الوطني العُماني بدلاً من الإماراتي، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب المغردين الإماراتيين.

 

من جانبه، استغل المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي الواقعة ليشن هجوما على اللجنة الكويتية المنظمة للبطولة ويسخر منها، ويعرب عن تمنياته لعودة الإيقاف بحق المنتخب الكويتي من قبل “الفيفا”.

 