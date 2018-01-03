تعرض المنتخب الإماراتي المشارك في بطولة خليجي 23 بالكويت لموقف محرج جدا نتيجة خطأ وقعت فيه اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج، وذلك قبل بدء مباراته مع المنتخب العراقي.

فقبل بدء المباراة حيث يصطف اللاعبون على أرض الملعب ليعزف السلام الوطني للبلدين، تم عزف السلام الوطني العُماني بدلاً من الإماراتي، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب المغردين الإماراتيين.

من جانبه، استغل المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي الواقعة ليشن هجوما على اللجنة الكويتية المنظمة للبطولة ويسخر منها، ويعرب عن تمنياته لعودة الإيقاف بحق المنتخب الكويتي من قبل “الفيفا”.

#الامارات_العراق اللجنة المنظمة للبطولة ماتعرفون السلام الوطني الاماراتي من بداية البطولة قلنا ان التنظيم سيء واشياء كثيره نترفع عنها … — حمد المزروعي (@uae_3G) ٢ يناير، ٢٠١٨

#الامارات_العراق لجنة مخيمات هذي مب لجنة بطولة اقول طفو ليت الملعب وتكتمل السالفة … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 2, 2018

#الامارات_العراق يارب يرجعون الايقاف 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 2, 2018