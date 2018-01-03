عرضت شابة أمريكية تبلغ من العمر (23 عاماً)، عذريتها للبيع، لمن يعطيها أعلى سعر، بعدما عاشت تجربة حب قاسية.

وكانت الفتاة “بيلي جيبسون” التي ترعرعت في عائلة مسيحية متدينة، ترفض ممارسة الجنس قبل الزواج إلا أنها غيّرت رأيها بعدما خانها حبيبها السابق. وقد قررت الآن وللمرة الأولى أن تعرض عذريتها للبيع في مزاد.بحسب “ديلي ميل” البريطانية

وتأمل الشابة جيبسون، وهي من كاليفورنيا، أن المال الذي ستجنيه سيساعدها على عيش حياة أفضل، وتقول: “المجتمع ينظر إلي وكأنني منحرفة، أنا متصالحة مع هذا الأمر. في النهاية، هذا جسدي”.

يشار الى أن جيبسون عاشت مع زوجين متشددين قاما بتبنيها عندما كان عمرها سنة.كما نقل موقع LBC

وقد علمت الشابة أن حبيبها قد خانها عندما اكتشفت أنه مارس الجنس مع حبيبته السابقة في عيد الحب.

وعلى الرغم من حزنها الشديد، فقد اختارت الشابة جيبسون أن تبقى مع حبيبها على أن يخضعا سوياً لعلاج الأزواج أو Couples Therapy، ولكن أثناء العلاج، كشف لها حبيبها أنه خانها للمرة الثانية، مع فتاة أخرى.