في واقعة تعكس حجم الظلم والاستعباد الذي يتعرض له السعوديون، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن التعذيب والإهانة التي يتعرض لها المحتجزين في السجون السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تعرض أحد محتجزي قسم “الحمراء” بالعاصمة السعودية الرياض إلى الضرب والتنكيل من قبل أحد أفراد الشرطة.

واظهر الفيديو، انقضاض رجل الأمن على احد المحتجزين وبطحه أرضا والجلوس على صدره قبل أن يبدأ بتوجيه اللكمات إليه.

يشار إلى أن سجل المملكة العربية السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان أصبح مزكما للأنوف، بسبب ما تمارسه السلطات من قمع وتعذيب واتباع أساليب ممنهجة في وأد منظومة حقوق الإنسان داخل البلاد. هذا الحال دفع منظمات عالمية لتصنيف المملكة باعتبارها من أسوأ السجلات في هذا المجال.

وتعرضت السعودية إلى انتقادات شديدة في الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات المنظمة والعقوبات الجسدية وقمع المعارضين والزج بهم في السجون بلا أي سند قانوني. كما دعت العديد من الدول الغربية داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للعديد من الانتهاكات التي سجلها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة.

وقال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أغسطس/آب من العام الماضي إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان “السعودية.. وعود لم تنجز” أنها صعّدت من أساليب القمع والتعذيب، حيث لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين بصورة غير آدمية.

وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها فقاعات من الهواء الساخن.

واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية السيئ جدا في مجال حقوق الإنسان، ملمحا إلى أن المملكة تحتجز الناشطين السلميين بطريقة تعسفية وتقوم بتعذيبهم بشكل ممنهج.