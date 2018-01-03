علق الفنان المصري محمد صبحي، على الاحتجاجات في المدن الإيرانية ضد المرشد والنظام الحاكم، موضحًا أن كل ما يحدث في طهران مؤامرة أمريكية على إيران بعد تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة النووية.
وأضاف “صبحي”، خلال حواره في برنامج “العاصمة”، على قناة “العاصمة”: “اللي بيحصل ده تمهيد لشيء أفظع، هما تعدوا مرحلة المظاهرات السلمية ودخلوا على التخريب وعاوز أقولهم بلاش تخربوا في البلد، أمريكا هي السبب ومستخبيه وراء الشجرة”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما من صدرا للعرب بأن إيران عدو، من أجل نسيان أنهما أصل العداوة للعرب.
تعليق واحد علي ““شاهد” الفنان المصري محمد صبحي: الاحتجاجات في إيران مؤامرة أمريكية.. “بلاش تخربوا طهران””
هذا الحقير لايخجل من النفاق .والكذب..ومعاداة الشعوب الرافضة للاستبداد….شكله مخابراتي العدو اللدود للشعب…الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمدمرسي كان مؤامرة امريكية….قبحك الله على قبحك المقبوح