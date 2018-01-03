علق الفنان المصري ، على الاحتجاجات في المدن الإيرانية ضد المرشد والنظام الحاكم، موضحًا أن كل ما يحدث في مؤامرة أمريكية على بعد تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة النووية.

 

وأضاف “صبحي”، خلال حواره في برنامج “العاصمة”، على قناة “العاصمة”: “اللي بيحصل ده تمهيد لشيء أفظع، هما تعدوا مرحلة المظاهرات السلمية ودخلوا على التخريب وعاوز أقولهم بلاش تخربوا في البلد، هي السبب ومستخبيه وراء الشجرة”.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما من صدرا للعرب بأن إيران عدو، من أجل نسيان أنهما أصل العداوة للعرب.