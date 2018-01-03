علق الفنان المصري محمد صبحي، على الاحتجاجات في المدن الإيرانية ضد المرشد والنظام الحاكم، موضحًا أن كل ما يحدث في طهران مؤامرة أمريكية على إيران بعد تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة النووية.

وأضاف “صبحي”، خلال حواره في برنامج “العاصمة”، على قناة “العاصمة”: “اللي بيحصل ده تمهيد لشيء أفظع، هما تعدوا مرحلة المظاهرات السلمية ودخلوا على التخريب وعاوز أقولهم بلاش تخربوا في البلد، أمريكا هي السبب ومستخبيه وراء الشجرة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما من صدرا للعرب بأن إيران عدو، من أجل نسيان أنهما أصل العداوة للعرب.